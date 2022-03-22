Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Пограничники в Мариуполе ликвидировали 10 оккупантов и вражескую БМП

Дата публикации
Просмотры
4278
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пограничники в Мариуполе ликвидировали 10 оккупантов и вражескую БМП

Также защитники ликвидировали разведчика из ОРДЛО.

Украинские пограничники остановили наступление вражеской пехоты на одной из улиц Мариуполя.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Украинские воины уничтожили БМП и 10 оккупантов, заставив врага отступить. Кроме того, защитники обезвредили разведчика с временно оккупированных территорий Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты разрушили поселок Макаров в Бучанском районе Киевской области. Каждый второй дом там поврежден или уничтожен в результате продолжающихся артиллерийских обстрелов.

Читайте также:

"Это был день тяжелых событий, тяжелых выводов", - обращение Владимира Зеленского к украинцам

"Это был день тяжелых событий, тяжелых выводов", - обращение Владимира Зеленского к украинцам
Следующая публикация