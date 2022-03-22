Пограничники в Мариуполе ликвидировали 10 оккупантов и вражескую БМП

Пограничники в Мариуполе ликвидировали 10 оккупантов и вражескую БМП

Также защитники ликвидировали разведчика из ОРДЛО.

Украинские пограничники остановили наступление вражеской пехоты на одной из улиц Мариуполя.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Украинские воины уничтожили БМП и 10 оккупантов, заставив врага отступить. Кроме того, защитники обезвредили разведчика с временно оккупированных территорий Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты разрушили поселок Макаров в Бучанском районе Киевской области. Каждый второй дом там поврежден или уничтожен в результате продолжающихся артиллерийских обстрелов.

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