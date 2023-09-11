Пограничники штурмовали наблюдательный пункт россиян в Харьковской области.
Пограничная бригада "Стальная Граница" 10 сентября провела успешный штурм наблюдательного пункта российских оккупантов на Купянском направлении и взяла в плен двух российских солдат.
Об этом сообщила пресс-служба бригады.
По результатам штурмовой операции военные уничтожили двух оккупантов и еще двоих взяли в плен. Им предоставили необходимую медицинскую помощь и отправили в фильтрационный пункт.
"Теперь они пополнят обменный фонд", — подчеркнули в бригаде.
Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов назвал единственный вариант завершения войны в Украине.
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