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Пограничники во время штурма под Купянском взяли пленных оккупантов – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
281
Время на прочтение
1 мин
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Пограничники во время штурма под Купянском взяли пленных оккупантов – видео

Пленные оккупанты/Фото: скриншот

Пограничники штурмовали наблюдательный пункт россиян в Харьковской области.

Пограничная бригада "Стальная Граница" 10 сентября провела успешный штурм наблюдательного пункта российских оккупантов на Купянском направлении и взяла в плен двух российских солдат.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

По результатам штурмовой операции военные уничтожили двух оккупантов и еще двоих взяли в плен. Им предоставили необходимую медицинскую помощь и отправили в фильтрационный пункт.

"Теперь они пополнят обменный фонд", — подчеркнули в бригаде.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов назвал единственный вариант завершения войны в Украине.

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"Пополнят обменный фонд": под Купянском во время штурма взяли пленных оккупантов

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Дата публикации
Просмотры
281
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