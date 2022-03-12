Пограничники возле Молдовы задержали мужчину, которого комиссовали из-за "тяжких родов"

Путешественника пограничники передали в полицию.
Украинские пограничники задержали мужчину, который был комиссован из-за "тяжких родов".
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Мужчина в пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой, показал военный билет, в котором говорилось, что его "комиссовали из-за беременности".
"В документе 53-летнего мужчины значилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована прошлым годом. В частности, числилось, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе из-за " беременности, родов и послеродовой период, их последствия" с отметкой "а" — с осложненным течением", — говорится в сообщении.
Путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться неординарный ли это случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.
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