Пограничники выбили взвод россиян в бою за Бахмут: ликвидировано 12 захватчиков (видео)

Пограничники в составе Сил обороны в понедельник, 16 января, уничтожили более 10 оккупантов на Бахмутском направлении Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Враждебные силы под прикрытием артиллерии провели несколько длительных атак украинских защитников. Военнослужащие пограничного подразделения отработали по штурмовикам из стрелкового оружия, минометов и гранатными сбросами из БПЛА. Кроме того, огневая поддержка нашим защитникам оказалась средствами командования Сил обороны. В ходе оборонного боя нанесены потери живой силе противника – 12 убитыми, а примерно 17 человек ранены", — говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области продолжается битва за Соледар и Бахмут.

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