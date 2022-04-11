Пограничники взяли под контроль границы с Беларусью и оценили шансы россиян снова пойти на Киев

Чернигов, лежащий на пути в столицу, использует короткую передышку, чтобы подготовиться к новой фазе народной войны.

Военные Государственной пограничной службы Украины возвращаются к охране северных рубежей после деокупации. Во время первой атаки россиян они противостояли врагу в совершенно безнадежной ситуации, ведь пограничная служба – это правоохранительная структура, без тяжелого вооружения. Но, по данным ТСН, ни один украинский пограничник не бросил оружие, все приступили к бою. Одного из них, офицера, взорвавшего себя в Мариуполе вместе с радиостанцией, на днях подают на звание Героя Украины, посмертно.

Об этом говорится в ТСН.

Отдел пограничной службы «Днепровский» – самый первый объект украинских силовиков, захваченный оккупантами. Сравнительно большой вред орки здесь не причинили. Вероятно, планировалось использовать сооружение для собственных силовых структур. Думали, пришли навсегда и сорвали с мачты государственный флаг Украины. Но сейчас он уже на своем месте.

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По дороге к границе с Беларусью часто видны завалы, заминированные территории. Заранее инфраструктуры здесь не уничтожали, чтобы остановить врага, а все потому, что это очень качественные конструкции, например, мост через Днепр. Прямая дорога из Славутича в Чернобыльскую АЭС. До полномасштабной войны по этому маршруту через территорию Беларуси ездила смена на атомную станцию. Колонны оккупантов планировали зайти и с этой стороны. Но не так случилось, как думалось. Через этот мост не перешел ни один оккупант, и ни одна бронированная машина агрессора не переехала на наш берег Днепра. Его взорвали украинские военные вместе с пограничниками утром 24 февраля.

В преддверии вторжения главный белорусский пограничник Анатолий Лаппо дал личные гарантии, что Беларусь не станет плацдармом для оккупации. Но после находившихся здесь первых выстрелов со стороны Беларуси сорок бойцов Пограничной Службы и Вооруженных Сил принимают решение взорвать сооружение в воздух. А через шестьдесят минут саперы взорвали и железнодорожный мост рядом с автомобильным. Тоже готовились сделать с другими дорогами, которыми воспользовались россияне. Но они просто опередили украинцев буквально на несколько часов, считают офицеры-пограничники. "Не успели, я считаю, что нам не хватило несколько часов, возможно дней, чтобы сделать это по всей территории Украины, где это возможно", — убеждает начальник отдела пограничной службы "Днепровский" Игорь Шило.

Сейчас это учтено и повторение оккупантами марша на Киев с севера маловероятно, потому что принесет им даже большие потери, чем позорный февральский блиц-криг. "Шансов уже нет. Чисто мое видение, я не думаю, что они вернутся снова сюда", — добавляет Шило.

Русские бежали в Беларусь, бросив тонну боекомплекта в здешних лесах. По обнаруженным снарядам удалось установить, какое российское подразделение рвалось на Киев. Упаковочный лист на месте – воинская часть 87441 и снаряды упакованы 26 декабря 2016 года.

87441 – это восьмидесятый танковый полк, расположенный в депрессивном уральском городе Чебаркуль. Был сформирован после начала войны в Донбассе. А еще находка может говорить о том, что в украицев планировали стрелять не только танковыми снарядами. В настоящее время нет прямых доказательств того, что Россия планировала использовать в Украине ядерное оружие. Но начальник Черниговского пограничного отряда считает – его бойцы нашли косвенное доказательство. Здесь и русский дозиметр, набор дозиметров, рассчитанный на десять солдат. Российское подразделение, оставившее его здесь, или планировало заходить через Чернобыльскую зону, или россияне действительно собирались использовать, применить на территории Украины оружие массового поражения. "Я так думаю, собирались, потому что у них была доукомплектация респираторами и противогазами", — говорят пограничники.

Госпограничники возвращаются к охране северных рубежей Украины после их деоккупации

По пути россиян в Киев стал Чернигов. Значительная часть горожан говорит по-русски, так что оккупанты всерьез считали, что легко установят контроль над городом. "Они рассчитывали, что их здесь с цветами встречать будут, но ни один солдат не зашел в город", — сообщает начальник 105 пограничного отряда имени князя Владимира Великого Александр Черный.

Они поняли, что ошиблись с Черниговом, взяли древний город почти в полное кольцо и начали уничтожать его вместе с мирным населением.

Все силовики Чернигова разбили периметр города в секторах обороны. Один из них – контролировали пограничники и оккупанты, похоже, знали об этом. Поэтому вражеские самолеты первым делом пытались стереть с лица земли именно пограничный отряд. Чудом в этом аду на земле ни один из бойцов не погиб и даже не получил ранений. Тем не менее, авиаудары были как нож в спину от тех, кого считали друзьями. "Все удары с территории Беларуси, самолеты взлетали с территории Беларуси. Они также наши враги, как и россияне. Думаю, что мы также им укажем то направление российского корабля", — отмечает начальник 105-го пограничного отряда имени князя Владимира Великого Александр Черный, в помещении под дырками от авиабомб.

Популярный лозунг не только на устах, но и на шевроне полковника Черного. Не совсем уставное, но абсолютно мотивационное. Впрочем, антидиверсионное подразделение предупреждает: расслабляться рано – впереди активизация диверсантов именно здесь, на черниговско-киевском направлении. "Согласно данным Вооруженных Сил Украины, диверсионные группы проникают в Киев, или там уже находятся, возможны диверсии или факты отравления пищи",- предупреждает боец 10 мобильного пограничного отряда "Дозор".

Враг не покидает свою болезненную идею лишить Украину государственности. Это означает, что лежащий на пути в столицу Чернигов использует короткую передышку, чтобы подготовиться к новой фазе народной войны.

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