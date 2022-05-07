Пограничники взяли под контроль Харьков, но отброшенный от города враг, все еще может обстреливать город

Пограничники взяли под контроль Харьков, но отброшенный от города враг, все еще может обстреливать город

Россияне не отказываются от планов взять Харьков, а в городе в канун праздников активизировались информаторы и диверсанты.

Российские оккупанты все еще достают своей артиллерией Харьков, поэтому цель контрнаступления — отодвинуть их как можно дальше, говорится в ТСН.

Парк Горького – любимое место отдыха харьковчан. Символические кадры, зафиксированные камерой наблюдения – орда рашистов стреляет по детским аттракционам, хотя какую стратегическую опасность ставят для Путина качели и карусели, неясно. "Харьков весь под потенциальным ударом полностью", — говорит начальник Харьковского пограничного отряда Олег Ковальчук.

Отбросить вражескую артиллерию от Харькова – для этого украинские военные ушли в контрнаступление, но опасность воздушных ударов не исчезла.

Несмотря на ужас и разрушение Харькова, ситуация вокруг города улучшилась. По периметру восточного мегаполиса увеличилось количество блок-постов. Въезд и выезд теперь контролируют пограничники. По сути это положительный сигнал, рашистов отбросили от города. И пограничникам, участвовавшим в боях с россиянами, можно ставить задачи по основному, правоохранительному профилю. "Пограничники будут выполнять задачи разведывательных действий в составе пограничных нарядов", – объясняют военные.

Враг не отказывается от идеи захватить Харьков. Значит, этим ребятам работа – отфильтровать, не пропустить в город потенциальных информаторов и диверсантов. "По определенным причинам не могу назвать вам цифру, но много задержано и диверсантов, и корректировщиков. Преимущественно это местные Харькова, местные продавшиеся люди", — говорит начальник восточного регионального управления ГНСУ Валерий Вавринюк.

В канун праздников в Харькове активизировались диверсанты – рашисты не отказываются от планов на город

Перед началом контрнаступления ВСУ в пригороде Харькова боеготовность своих подчиненных проверил руководитель Государственной пограничной службы. Сергей Дейнеко считает, что настал тот самый момент, когда пограничников тоже нужно вооружить тяжелой техникой. «Если бы Государственная пограничная служба имела на своем вооружении тяжелые минометы, реактивные системы залпового огня, я уверен, что враг не смог бы так быстро продвинуться вглубь территории Украины. Надеемся, все мы сделаем выводы, и Государственная пограничная служба получит новые, более мощные возможности», – убежден он.

Пограничники готовятся быстро вернуться на государственную границу, как только оружейники отбросят оккупантов обратно в Россию.

Путин рассчитывал, что Харьков будет встречать его с цветами, но фатально ошибся. Город, упорно дающий отпор оккупантам, поддерживает своих настоящих защитников.

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