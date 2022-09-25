Пограничники задержали 7 мужчин и одну женщину из Харьковщины, которые хотели незаконно пересечь границу

За прошедшие сутки в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Рубеж — 2022" военнослужащие Мукачевского пограничного отряда пресекли несколько попыток незаконного пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Так, пограничники задержали 7 военнообязанных мужчин и одну женщину. Все задержанные жители Харьковщины, однако задерживали их пограничники на разных участках границы.

"Одного украинца задержал при попытке преодоления заградительного забора на украинско-венгерской границе пограничный наряд отдела "Лужанка". Остальных военнослужащие обнаружили на украинско-румынском участке границы. Трех остановили пограничные наряды отдела "Тячев", третий, "вооружившись" спасательным жилетом, готовился к заплыву на окраине Тячева", — говорится в сообщении.

Также трое мужчин и одна женщина из группы нарушителей решили добираться до соседней Румынии высокогорьем. Задержанная женщина назвалась волонтером, о том, какие именно функции она выполняла, объяснять отказалась. На всех правонарушителей составили протоколы о совершенных ими админправонарушениях.

Напомним, в Украине с начала действия военного положения погибли 11 уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь границу, пренебрегая своей безопасностью.

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