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Пограничники "засевают" сбросами Луганскую область: появилось видео

Пограничники "засевают" сбросами Луганскую область: появилось видео

Украинские дроны / Фото: ТСН.ua

Пилоты из "Мести" отличили четыре состава боекомплекта и три автомобиля врага.

Дронщики-пограничники бригады "Мести" проделали вблизи города Кременная Северодонецкого района Луганской области ювелирную работу.

Ее демонстрируют на официальном телеграмм-канале Госпогранслужбы.

Украинские гексакоптеры традиционно "кошмарят" окупантов ночью.

Результат очередной ночной охоты охранников границы действительно впечатляет. Пилоты из "Мести" отличили четыре состава боекомплекта и три автомобиля врага.

Пограничники "засевают" сбросами в Луганской области

Пограничники "засевают" сбросами в Луганской области

Напомним, агент "АТЕШ" из числа военных РФ показал тренировочную базу кафиров в Луганской области.

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