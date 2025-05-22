Пограничники заявляют об угрозе на границе: где опасность наступления

Армия РФ.

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Сумская область является одним из приоритетных направлений русской оккупационной армии. Вражеские обстрелы региона усиливаются.

Об этом сообщил руководитель прессслужбы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире телемарафона.

"Враг продолжает активизироваться. Мы понимаем, что Сумщина сегодня является одним из приоритетных направлений, ведь враг будет пытаться до следующих переговоров захватить определенную территорию Сумской области", - заявил Шевцов.

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По его словам, количество обстрелов Сумской области увеличивается.

Ситуация в Сумской области

Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре 15 мая заявил, что РФ начала наступление. Оккупанты усилились на границе Сумской области. Там было сосредоточено 67 тысяч войск.

Аналитики Института изучения войны заявляют, что РФ хочет захватить Сумы и Сумскую область, чтобы создать "буферную зону". Контроль над этим городом якобы позволил бы предотвратить удары украинской артиллерии и дронов по территории России.

Военный аналитик Иван Ступак сообщил о том, что РФ продавливает фронт на трех участках . В частности, на границе Курской и Сумской областей. В частности, Ступак приводит данные Deep State 16 мая о том, что РФ контролирует уже 100 кв. км Сумы.

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По данным ГНСУ, российские войска наращивают боевую активность на Волчанском и Купянском направлениях, а также в Сумской области. В частности, в районах населённых пунктов Басовка и Журавка.

Дата публикации 09:34, 21.05.25 Количество просмотров 291 Обстрел полигона в Шостке: Нацгвардия опровергает фейки о 70 погибших и награждении