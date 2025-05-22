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Пограничники заявляют об угрозе на границе: где опасность наступления
По данным пограничников, обстрелы Сумской области увеличиваются.
Сумская область является одним из приоритетных направлений русской оккупационной армии. Вражеские обстрелы региона усиливаются.
Об этом сообщил руководитель прессслужбы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире телемарафона.
"Враг продолжает активизироваться. Мы понимаем, что Сумщина сегодня является одним из приоритетных направлений, ведь враг будет пытаться до следующих переговоров захватить определенную территорию Сумской области", - заявил Шевцов.
По его словам, количество обстрелов Сумской области увеличивается.
Ситуация в Сумской области
Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре 15 мая заявил, что РФ начала наступление. Оккупанты усилились на границе Сумской области. Там было сосредоточено 67 тысяч войск.
Аналитики Института изучения войны заявляют, что РФ хочет захватить Сумы и Сумскую область, чтобы создать "буферную зону". Контроль над этим городом якобы позволил бы предотвратить удары украинской артиллерии и дронов по территории России.
Военный аналитик Иван Ступак сообщил о том, что РФ продавливает фронт на трех участках . В частности, на границе Курской и Сумской областей. В частности, Ступак приводит данные Deep State 16 мая о том, что РФ контролирует уже 100 кв. км Сумы.
По данным ГНСУ, российские войска наращивают боевую активность на Волчанском и Купянском направлениях, а также в Сумской области. В частности, в районах населённых пунктов Басовка и Журавка.