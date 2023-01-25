"Пох*ен на людей": жена оккупанта жалуется на плохие условия и безразличие командования (перехват)

Оккупанты на передовой строят себе временное жилье из подручных материалов и нечего есть.

Россиянка в телефонном разговоре жалуется на позорное состояние мобилизации в России, невыносимые условия жизни у российских солдат и безразличие к этому со стороны их командования.

Соответствующий разговор перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По ее словам, оккупантов бросили на произвол судьбы. Они строят себе временное жилье из подручных материалов и нечего есть.

"Им (командованию. — Ред.) пох*ен на людей. Это везде, не только здесь. Ником никто не нужен. Они в посадке жили. Нет дома, ничего. Под чистым небом с коробочек сбили себе домик, а всем пох* и", – говорит женщина оккупанта.

Она спрашивает захватчика, почему он не требует у своего командования продовольствия и сигареты.

"Они вчера приезжали. Почему ты не подошел и не спросил: "а что мне полагается. У меня сигарет нет. Почему воды не доставили. Мне полагается всякая еда. Вы крупы не привезли. Вы обязаны были это сделать. Вы это получаете — где вы это деваете", — отметила она.