Похищают и хотят обменять на оружие: в Харьковской области оккупанты начали забирать детей

Похищают и хотят обменять на оружие: в Харьковской области оккупанты начали забирать детей

Этот пример – очередное доказательство, что Россия презирает правила ведения войны.

В Украине российские оккупанты начали похищать детей и требовать за них у родителей выкуп.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В Харьковской области, часть из которой временно оккупировали российские войска, военные преступники, чтобы терроризировать местных жителей, стали похищать их детей.

“Лица, согласившиеся работать на захватчиков, похитили детей у жителя одного из городов Харьковской области. Захватчикам донесли, что у мужчины есть оружие, собранное на местах боевых действий. Россияне отправили местных коллаборантов разобраться. Хозяина дома экспроприаторы не нашли, поэтому по согласованию с российскими офицерами забрали двух его несовершеннолетних сыновей. Их отец выехал в другой населенный пункт за гуманитарной помощью, чтобы прокормить полугодового внука”, — рассказали в МВД Украины.

После чего преступники начали по телефону шантажировать мужчину. Во время беседы он сознался, что у него действительно дома есть автомат, который он готов отдать за детей.

"Вражеские помощники ответили, что за один автомат готовы отдать только одного сына, или придется договариваться… Этот пример – очередное доказательство, что россия презирает правила ведения войны и грубо нарушает нормы Международного права, а преступления, совершаемые РФ, соизмеримы с преступлениями Гитлера", — отметили в МВД Украины.

Читайте также: