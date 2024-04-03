Похищают и пытают украинцев на оккупированной Херсонщине: 26 коллаборантов получили подозрение – фамилии

Коллаборанты из Херсона работают в так называемой "МВД РФ".
СБУ и Нацполиция установили личности и собрали доказательную базу на еще 26 коллаборантов, вступивших в оккупационное "Главное управление МВД РФ Херсонской области". В рядах псевдоучреждения их включили в состав "отдела министерства внутренних дел России "Каховский".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, шесть фигурантов заняли "руководящие должности". Других назначили в подразделения "следствия, уголовного розыска, кадрового обеспечения и дежурной части".
Коллаборанты участвуют в массовых репрессиях против местных жителей, чтобы сломить их сопротивление агрессору. По данным следствия, фигуранты под руководством ФСБ пытались разгонять проукраинские собрания жителей Каховки.
Во время таких "рейдов" рашисты похищали людей и арестовали их в российские застенки на левобережье Херсонщины.
Похищенных подвергали жестоким пыткам, надеясь склонить их к сотрудничеству с оккупантами.
Также злоумышленники вдирались в дома украинских патриотов и под видом "обысков" похищали частное имущество граждан, в том числе деньги и автомобили.
Кроме этого, коллаборантов привлекали к охране "избиркомов" во время фейковых плебисцитов во временно захваченной части территории региона.
СБУ и Национальная полиция собрали все учредительные данные на каждого фигуранта, задокументировали их преступную деятельность и установили основные места их пребывания.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины.
Список коллаборантов, получивших подозрение:
- Денисюк Иван Юрьевич – руководитель псевдоучреждения;
- Овдиенко Евгений Владимирович – руководитель отдела дознания;
- Семин Владимир Игоревич – «следователь»;
- Задорожная Евгения Александровна – «следователь»;
- Суслов Михаил Емельянович – руководитель «отдела участковых инспекторов»;
- Повшик Михаил Михайлович – руководитель «отдела уголовного розыска»;
- Бугровенко Артем Владимирович – «оперуполномоченный отдела уголовного розыска»;
- Жакоти Александр Борисович – «оперуполномоченный отдела уголовного розыска»;
- Никулин Владимир Сергеевич – «оперуполномоченный отдела уголовного розыска»;
- Суслов Дмитрий Михайлович – «оперуполномоченный отдела уголовного розыска»;
- Мартынов Александр Вадимович – «оперуполномоченный отдела уголовного розыска»;
- Костерный Вячеслав Сергеевич – руководитель «отдела патрульно-постовой службы»;
- Макогоник Александр Викторович – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»;
- Поздняков Александр Григорьевич – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»;
- Стацик Владимир Семенович – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»;
- Кравченко Алексей Николаевич – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»;
- Олейник Евгений Николаевич – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»;
- Черемухин Александр Сергеевич – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»;
- Синько Илья Александрович – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»;
- Беловицкий Виктор Викторович – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»;
- Литвиненко Артем Сергеевич – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»;
- Хруслов Владислав Леонидович – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»;
- Семина Екатерина Юрьевна – руководитель «отдела кадрового обеспечения»;
- Никулина Вероника Игоревна – «старший инспектор отдела кадрового обеспечения»;
- Добров Александр Викторович – «дежурный сотрудник дежурной части»;
- Кравчук Ирина Васильевна – «помощница дежурного сотрудника дежурной части».
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого коллаборанта к ответственности за преступления против украинских граждан.
Напомним, в Николаеве женщина ждала оккупантов, которые разбомбили ее дом, потому что "она за Россию" — как ее наказали.
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