Похищают и пытают украинцев на оккупированной Херсонщине: 26 коллаборантов получили подозрение – фамилии

Коллаборанты из Херсона работают в так называемой "МВД РФ".

СБУ и Нацполиция установили личности и собрали доказательную базу на еще 26 коллаборантов, вступивших в оккупационное "Главное управление МВД РФ Херсонской области". В рядах псевдоучреждения их включили в состав "отдела министерства внутренних дел России "Каховский".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, шесть фигурантов заняли "руководящие должности". Других назначили в подразделения "следствия, уголовного розыска, кадрового обеспечения и дежурной части".

Коллаборанты участвуют в массовых репрессиях против местных жителей, чтобы сломить их сопротивление агрессору. По данным следствия, фигуранты под руководством ФСБ пытались разгонять проукраинские собрания жителей Каховки.

Во время таких "рейдов" рашисты похищали людей и арестовали их в российские застенки на левобережье Херсонщины.

Похищенных подвергали жестоким пыткам, надеясь склонить их к сотрудничеству с оккупантами.

Также злоумышленники вдирались в дома украинских патриотов и под видом "обысков" похищали частное имущество граждан, в том числе деньги и автомобили.

Кроме этого, коллаборантов привлекали к охране "избиркомов" во время фейковых плебисцитов во временно захваченной части территории региона.

СБУ и Национальная полиция собрали все учредительные данные на каждого фигуранта, задокументировали их преступную деятельность и установили основные места их пребывания.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили злоумышленникам о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Список коллаборантов, получивших подозрение:

Денисюк Иван Юрьевич – руководитель псевдоучреждения; Овдиенко Евгений Владимирович – руководитель отдела дознания; Семин Владимир Игоревич – «следователь»; Задорожная Евгения Александровна – «следователь»; Суслов Михаил Емельянович – руководитель «отдела участковых инспекторов»; Повшик Михаил Михайлович – руководитель «отдела уголовного розыска»; Бугровенко Артем Владимирович – «оперуполномоченный отдела уголовного розыска»; Жакоти Александр Борисович – «оперуполномоченный отдела уголовного розыска»; Никулин Владимир Сергеевич – «оперуполномоченный отдела уголовного розыска»; Суслов Дмитрий Михайлович – «оперуполномоченный отдела уголовного розыска»; Мартынов Александр Вадимович – «оперуполномоченный отдела уголовного розыска»; Костерный Вячеслав Сергеевич – руководитель «отдела патрульно-постовой службы»; Макогоник Александр Викторович – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»; Поздняков Александр Григорьевич – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»; Стацик Владимир Семенович – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»; Кравченко Алексей Николаевич – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»; Олейник Евгений Николаевич – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»; Черемухин Александр Сергеевич – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»; Синько Илья Александрович – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»; Беловицкий Виктор Викторович – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»; Литвиненко Артем Сергеевич – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»; Хруслов Владислав Леонидович – «инспектор отдела патрульно-постовой службы»; Семина Екатерина Юрьевна – руководитель «отдела кадрового обеспечения»; Никулина Вероника Игоревна – «старший инспектор отдела кадрового обеспечения»; Добров Александр Викторович – «дежурный сотрудник дежурной части»; Кравчук Ирина Васильевна – «помощница дежурного сотрудника дежурной части».

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению каждого коллаборанта к ответственности за преступления против украинских граждан.

Напомним, в Николаеве женщина ждала оккупантов, которые разбомбили ее дом, потому что "она за Россию" — как ее наказали.

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