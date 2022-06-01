Похищают людей, пытают и вынуждают сотрудничать: Федоров рассказал, какая ситуация в оккупированном Мелитополе

Похищают людей, пытают и вынуждают сотрудничать: Федоров рассказал, какая ситуация в оккупированном Мелитополе

Во временно оккупированном Мелитополе русские оккупанты похищают людей и берут их в плен.

Местные жители перешли к скрытому противостоянию с военными преступниками РФ.

Об этом в эфире "Сніданка з 1+1" сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

“В городе никто не согласен с оккупацией, никто не хочет при ней жить. Сегодня есть противостояние – в частности партизанское. По данным украинской разведки, уже уничтожены более ста оккупантов. Но я уверен, что эта цифра больше”, — подчеркнул Иван Федоров.

Он также добавил, что в плену у оккупантов находятся ориентировочно полтысячи местных жителей.

“За последние три месяца около полутысячи прошли плен. Кого-то держат до трех суток, кого-то как 16-летнего ребенка — более 50 суток. Я не понимаю, какую террористическую угрозу несет ребенок, но это факт. Под угрозой попасть в плен — инакомыслящие: люди, которые не хотят России, осуждают оккупацию и о ней говорят”, — рассказал мэр Мелитополя.

По его словам, оккупанты к ним применяют разные навыки, благодаря которым заставляют людей сотрудничать.

Напомним, что в Киеве владельцев сети ресторанов разоблачили в выводе средств в РФ.

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