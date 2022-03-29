Похищают людей, уничтожают мосты и блокируют Чернигов: какая ситуация в регионе утром 29 марта

Похищают людей, уничтожают мосты и блокируют Чернигов: какая ситуация в регионе утром 29 марта

Оккупанты продолжают блокировать Чернигов.

В Украине длятся 34-е сутки войны, которую начала Россия. Одной из горячих точек является Чернигов и Черниговская область. Российские военные цинично атакуют детские садики, больницы, жилые дома.

Из-за временной блокады российскими оккупантами в Чернигове началась гуманитарная катастрофа. В областном центре нет света, тепла и водоснабжения. Газ подают частично. Ремонтные работы производятся в перерывах между обстрелами.

Как прошли сутки в этом регионе, говорится в материале ТСН.ua.

Террор мирного населения

По последним данным Генштаба ВСУ, в нарушение требований международного гуманитарного права во временно занятых населенных пунктах Черниговской области российские оккупанты применяют террор в отношении местного населения. Армейцы РФ обстреливают жилые дома; грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.

Также читайте На Черниговщине оккупанты потеряли до 22 человек после боя с украинскими военными: фото

В Чернигове, находящемся в окружении оккупантов, уже нет электроэнергии, водоснабжения, продовольствия и лекарства. Согласно новым правилам, один человек получает 10 литров в сутки. Вечером 28 марта из-за обстрелов оккупантов в Черниговской области были проблемы с мобильной связью.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявляет, что Чернигов находится под постоянными обстрелами. Российские оккупанты, по его данным, стреляют по Чернигову из артиллерии и сбрасывают авиационные бомбы. На город падают 200 и 500-килограммовые фугасные бомбы, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

Обстрелы армейцев Путина в Черниговской области

За прошедшие сутки, 28 марта, российские войска обстреляли Чернигов, а также пригород Нежина.

По данным мэра Чернигова Владислава Атрошенко, 28 марта российские войска обстреляли в городе микрорайон лётного училища и проспект Мира в направлении Гомеля. Пострадало предприятие, а в жилые здания прилетели мины 120 калибра, много повреждений.

Блокировка эвакуации людей

По данным местной власти, эвакуировать людей и вывезти раненых слишком сложно, потому что враг разбил все возможные дороги и мосты. Другой проблемой является то, что части оккупантов отделены, и они могут и не общаться друг с другом. То есть, если можно договориться с российскими представителями, то неизвестно, знают ли об этой договоренности все вражеские войска на местах.

Оккупанты уничтожают инфраструктуру на Черниговщине

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга 28 марта заявил, что в течение последних нескольких дней российские захватчики уничтожили мосты в районах населенных пунктов Конотоп, Старая Рудня, Смяч, Малый Дырчин и Большой Дырчин.

Оккупанты также продолжают блокировать Чернигов, но отошли из населенного пункта Сновск, уничтожив мост через реку Снов.

"Враг проводит перегруппировку, сосредотачивает технику в населенных пунктах и лесных массивах с целью предотвращения ее огневого поражения. Противник продолжает блокировать город Чернигов, наносит огневое поражение по объектам гражданской инфраструктуры", — прокомментировал Мотузяник.

Освобождение Славутича

Городской глава Славутича, который несколько дней страдал от нашествия российских военных, но в конце концов вышедших из города, вечером 28 марта сообщил, что сутки прошли спокойно, вокруг оккупантов нет, но неизвестно, вернутся ли они к местам возле Славутича.

В настоящее время в Славутиче люди, которых осталось более 10 тысяч, получают хлеб раз в три дня.

Утро 29 марта

Утром в области была объявлена воздушная тревога. Почти через 2 часа ее отменили, но в Черниговской областной государственной администрации предупредили, что авианалет или ракетный удар могут повториться в любую минуту. Людей просят быть начеку.

Глава ОВА Вячеслав Чаус в утреннем видеообращении сообщил, что Вооруженные силы Украины уничтожают очень много сил противника.

"Чернобаевки на Черниговщине растут, как грибы после дождя. Враг действительно тупой, и наши Вооруженные силы уничтожают очень много сил противника. Сегодня очень много работы. Поэтому поговорим позже. Верю в Бога и Вооруженные силы Украины!" — сказал он.

Напомним, оккупанты на Черниговщине похитили мэра Сновска и еще 6 человек.

Читайте также: