Похищение людей на Херсонщине и атака дронами Днепропетровщины: какая ситуация в регионах 2 ноября

Ночь на 2 ноября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской областях, Житомирщине и Киевщине.

Черкасская область

Ночью враг терроризировал одну из громад Черкасского района. Два "шахеда" сбиты силами ПВО. Один попал в объект инфраструктуры. Люди не пострадали. Детали последствий уточняются.

Полтавщина

Ночью над областью был зафиксирован пролет БПЛА, в Кременчугском районе работала ПВО. Информация о последствиях уточняется.

Сумщина

Ночью враг совершил обстрелы пяти приграничных населенных пунктов, в ходе которых зафиксировано 22 "прилета".

Под обстрелами были Миропольская, Эсманьская, Зноб-Новгородская громады.

На утро – обстрелы Шалыгинской и Эсманской громад. Во всех случаях информация о пострадавших и разрушениях не поступала, данные уточняются.

Также за минувшие сутки почти сотню снарядов и мин враг направил на пограничные области. Россияне вели огонь по шести громадам.

Днепропетровщина

За ночь силы ПВО Украины уничтожили над областью шесть вражеских дронов-камикадзе.

Ночью и утром россияне снова обстреляли Никополь и Красногригорьевскую громаду. Предварительно люди не пострадали. Масштабы разрушений уточняются.

Харьковщина

За прошедшие сутки враг обстреливал города Купянск, Волчанск и населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

За прошедшие сутки в с. Петропавловка Купянского района в результате российских обстрелов ранения получила мать 25 лет и 2 детей – 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Состояние матери оценивают как среднее, дети в тяжелом состоянии.

В Купянском районе с ранениями госпитализированы двое мужчин, в Чугуевском районе получил ранения и был госпитализирован один человек.

Вчера возле с. Липцы Харьковского района на мине взорвался и получил ранения 73-летний мужчина.

Продолжается гуманитарное разминирование освобожденных территорий. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 1216 взрывоопасных предметов.

Луганщина

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три состава боеприпасов и шесть других важных военных объектов противника.

Из разных видов вооружения оккупанты обстреляли на Купянском и Лиманском направлениях Грековку, Макеевку, Надежду, Невское.

За сутки враг семь раз штурмовал позиции военных ВСУ вдоль линии столкновения. Совершил 20 артиллерийских и минометных обстрелов, два авиаудара.

Донетчина

Ночью – артобстрел Торецкого. Повреждены дома, хирургическое отделение и роддом. Информация о пострадавших уточняется.

Россияне также совершают постоянные обстрелы с. Торское и Заречное Лиманской громады. За прошедшие сутки по области: 4 погибших, 10 раненых.

На деоккупированных территориях идет восстановление электроснабжения, подготовка к зиме.

Николаевщина

Сегодня утром в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом в населенном пункте Первомайской громады. Пострадавших нет.

Также сегодня ночью обстрелы подвергся населенному пункту Широковской громады. В результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание одного дома. Также попадания были в ранее разрушены здания. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, вчера вечером был обстрелян один из населенных пунктов громады. Без пострадавших. Информация о повреждениях уточняется.

Херсонщина

Продолжаются активные боевые действия. Враг обстрелял недавно освобожденные села Бериславского района. Зафиксированы многочисленные повреждения и уничтожение гражданской инфраструктуры.

По информации Генерального штаба ВСУ, российская оккупационная администрация Херсона была перенесена в город Скадовск.

Территорию Новокаховской громады русские войска готовят к оборонительным боям. В этой связи на линии левого берега, на которой расположены Новая Каховка, Днепряне, Корсунка, в пределах около 20 километров роют траншеи.

Оккупанты продолжают похищать жителей Херсонщины. Так, 1 ноября с рабочего места в центре Каховки вооруженные военные РФ забрали 53-летнего местного жителя. Также в городе Новая Каховка представители силовых структур РФ похитили двух работников городского совета. Местонахождение мужчин неизвестно.

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