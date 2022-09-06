Похищение, пытки и шантаж: оккупанты усиливают репрессии в отношении жителей Энергодара — разведка

Оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности, поэтому и применяют такие методы.

Во временно оккупированном Энергодаре усиливаются фильтрационные меры и репрессии в отношении местного населения. Оккупационные власти не смогли достичь минимального уровня лояльности и широко применяют притеснения, похищения и шантаж.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Для проведения фильтрационных мероприятий в город дополнительно прибыло специальное подразделение росгвардии. С помощью коллаборантов составляются списки "неблагонадежных", в которые вносят бывших военных, ветеранов АТО, сотрудников силовых структур, активистов и просто граждан с проукраинской позицией. Задержанных жителей города и пленных военнослужащих ВСУ удерживают в переоборудованных под застенках помещениях местного отдела МВД и городского суда", — говорится в сообщении ГУР.

По данным разведки, постоянные угрозы со стороны рашистов и опасения за свою жизнь и здоровье заставляют людей массово выезжать из города на подконтрольную Украине территорию. Официально это запрещено, впрочем, непосредственно на вражеских блокпостах вопрос решается с помощью взяток. Кое-где "оплата" достигает 5-7 тысяч долларов.

Отмечается, что большинство дорог вокруг города и берег Каховского водохранилища заминированы.

"Также известно, что раненых рашистов размещают в местном роддоме. В дальнейшем планируется выдать им гражданскую одежду и привлечь в производстве пропагандистских сюжетов для российских СМИ о "раненых гражданских в результате обстрелов ВС Украины", — сообщает ГУР.

Напомним, в городе Энергодар днем 6 сентября раздался мощный взрыв.

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