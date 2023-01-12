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Похищение Россией украинских детей имеет геноцидный умысел — Резников

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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Похищение Россией украинских детей имеет геноцидный умысел — Резников

Фото: Людмила Денісова / Facebook

Тысячи украинских детей депортированы, принудительно перемещены и заключены с временно оккупированных территорий, отметил министр обороны.

Похищение Россией украинских детей имеет геноцидный умысел.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Twitter.

"Тысячи украинских детей депортированы, принудительно перемещены и заключены с временно оккупированных территорий. Российская государственная политика, в том числе об усыновлении, содержит геноцидный умысел против украинцев и нашего будущего", — написал он.

Как отмечает Министерство обороны Украины, Резников написал серию твитов о нарушении оккупантами правил и обычаев войны. На этот раз министр рассказал о серьезных нарушениях в отношении детей во время вооруженных конфликтов, приведенных в резолюции Совета Безопасности ООН 1261 (1999 года).

Напомним, ранее Алексей Резников рассказал, как РФ пыталась завербовать детей для сбора данных.

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Дата публикации
Просмотры
392
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