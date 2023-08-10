Похищение российского майора: чем закончился рейд спецназовцев ГУР через Днепр — Bild

Бойцы украинского спецподразделения заманили в засаду одного из российских командиров на левобережье Херсонской области.

Целью секретной операции на левом берегу Днепра, которую провели 8 августа спецназовцы ГУР, было похищение российского майора Томова, чтобы узнать больше о стратегии обороны россиян в оккупированной Херсонской области.

Как сообщает военный обозреватель Bild Юлиан Репке, миссия прошла успешно.

По информации немецкого журналиста, украинские спецназовцы на небольших лодках переправились через реки Днепр и Конка. Переправа была осуществлена под прикрытием ракетных обстрелов, которыми украинская армия отвлекала оккупантов.

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Захватив российскую позицию, украинцы имитировали призыв российских солдат о помощи, используя то ли рацию, то ли даже мобильный телефон одного из убитых россиян. Майор Томов в сопровождении еще примерно десяти военных поехал на передовую, где его ждала засада. Не сдавшихся оккупантов украинские спецназовцы ликвидировали в бою.

Немецкий журналист приводит информацию от российских военкоров, которые утверждают, что во время операции погибли или попали в плен 25 российских военнослужащих, а разведгруппа во главе с майором Томовым "исчезла".

По информации Bild, украинское спецподразделение также потеряло во время рискованной операции несколько бойцов.

Напомним, ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что украинское подразделение совершило рейд на левый берег Днепра в Херсонской области, где прорвало оборону оккупантов вглубь на 800 метров и вернулся обратно. Такую же информацию озвучил военный эксперт Алексей Гетьман, добавив, что во время рейда были захвачены пленные.

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