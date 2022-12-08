Похитили и убили: в Николаевской области эксгумировали тела трех мужчин, погибших во время оккупации РФ (фото)

Правоохранители провели эксгумацию тел жителей Широковской громады Николаевщины, убитых военными РФ во время оккупации.

Об этом сообщает Нацполиция.

По данным правоохранителей, российские военные похитили трех местных жителей одного из поселков Широковской громады, когда оно было в оккупации.

Впоследствии мужчины нашли мертвыми в местной канаве. Родные погибших похоронили их на местном кладбище. Возраст пострадавших – 39, 42 и 55 лет.

Правоохранители провели эксгумацию тел указанных мужчин. Согласно выводам проведенных экспертиз, все трое были убиты военными РФ.

Правоохранители расследуют уголовные производства по фактам российской агрессии против мирного населения по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", наказуемое лишением свободы от восьми до двенадцати лет или пожизненного заключения.

Тем временем глава Николаевской ОВА Виталий Ким, комментируя стремительное продвижение ВСУ на юге и освобождение ряда населенных пунктов, призвал жителей недавно выехавших во время оккупации городов и сел, не спешить возвращаться домой.

Напомним, ранее полицейские эксгумировали тела пяти человек – двоих детей 1 и 11 лет и трех взрослых, погибших во время авиаудара по многоэтажному жилому дому в поселке Слобожанское Харьковской области еще 9 марта во время оккупации.

А в Купянске во время эксгумации тела погибшей женщины в городе оккупанты открыли артиллерийский огонь.

Всего в Харьковской области правоохранители эксгумировали тела по меньшей мере 600 человек, погибших во время временной оккупации области.

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