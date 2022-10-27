Поход на Киев: военный эксперт назвал сроки возможного второго наступления оккупантов на столицу Украины

Совершить второе наступление на Киев российские солдаты могут. Потенциальную угрозу оценил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Жданов назвал сроки, когда оккупанты будут готовы осуществить наступление, если для этого у них будут надлежащие условия.

"Для России понятия неудачи не существует. Понятия количества потерь для России тоже не существует. С точки зрения военной, я скажу, что открыть второй фронт для России целесообразно", – отметил он.

Однако смогут ли оккупанты совершить поход на Киев сегодня? По мнению Жданова это невозможно.

"Это невозможно, потому что мы 8 месяцев готовим нашу границу для обороны и сегодня не 24 февраля для того, чтобы допустить столь глубокое вторжение на нашу территорию. Но сам факт открытия второго фронта, для того чтобы они могли перебросить войска с северного границы на другие направления и растягивание сил ВСУ существует. Это цель с точки зрения военной — абсолютно обоснованная", — добавил он.

В то же время украинская разведка говорит о том, что войско, которое сегодня сосредоточено на территории Беларуси, пока не готово для того, чтобы двинуться на территорию Киевской области.

Жданов привел слова генерала Буданова, который сказал, что это подразделение может быть готово ко второй половине зимы-весны.

"Тогда да, можно сказать, если они сформируют и вооружат это подразделение, то да, готовность — не раньше конца января-февраля", — отметил Жданов.

Напомним, что сегодня российская армия сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ по отдельным направлениям.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ведутся жесткие бои в Донецкой области, близ Авдеевки. Он отметил, что там командование кафиров гонит их прямо на смерть.

По словам президента, самые боеспособные российские войска остаются в Херсоне и не планируют покидать город, поэтому у них есть шанс попасть в окружение ВСУ.

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