Похоронил жену в сарае и последним покинул разрушенное село: трагическая история с фронта

70-летний Геннадий Щипакин / © Радіо Свобода

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В Донецкой области 70-летний Геннадий Щипакин последним оставил прифронтовое село Калиново, перед этим самостоятельно похоронив жену в сарае, которая взорвалась на растяжке.

Еще одну горькую историю из села на передовой рассказывает «Радио Свобода».

Сотрудник гуманитарной организации, занимающейся вывозом людей, Евгений Ткачев рассказал, что из села Калиново эвакуировали немало людей, однако дедушка с женой отказались уезжать.

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От разбомбленного Калинового до «серой зоны» всего примерно 900 метров. В соседнем селе Заря ситуация тоже не намного лучше — там нет ни света, ни воды, ни газа, ни магазинов. Сюда то и дело прилетают российские управляемые авиабомбы. На одном из перекрестков российские оккупанты любят держать в засаде дроны на оптоволокне. Местные выживают благодаря гуманитарной помощи. Именно к Заре 6 км пешком, под угрозой российских дронов, шел Геннадий.

Села Калиново и Заря на карте / © t.me/DeepStateUA

«Там в селе на выезде „растяжка“ (взрывное устройство, которое детонирует путем зацепления тоненькой проволочки, лески и т.п. — ред). Жена ее обошла. Однако рядом бежала собака, задела „растяжку“. Жену ранило. Через два дня она умерла», — рассказывает об обстоятельствах трагедии Геннадий.

По его словам, ранения были легкими. Однако, по мнению мужа, жена умерла от стресса или от инфекции. Рядом не было никого помочь, ведь все жители к тому времени уже уехали.

«Она умерла, потому что там некому было оказать помощь: людей нет, связи нет. Их семья осталась одиночкой на все село», — добавляет его соседка Наталья, выехавшая из Калинового еще осенью 2024 года.

По ее словам, пыталась уговорить выехать из-под обстрелов и супругов. Однако Наталья, супруга Геннадия, категорически отказалась.

«Мы ее уже и так, и как-то уговаривали, а она уперлась, мол, буду уже здесь, в своем доме», — говорит соседка.

Геннадий рассказывает, что похоронил жену в сарае — потому что в это время над его головой кружили российские дроны.

В издании отмечают, что Геннадия эвакуировали дальше в Дружковку, а затем и в Киев. Там он встретился с сыном, с которым не виделся 8 или 10 лет. Почему родные не общались, не уточняется.

Геннадий прощается с бывшими соседями / © Радіо Свобода

Для сына Геннадия также нарисовали схему, чтобы тот после войны смог отыскать место захоронения матери, попрощаться и похоронить ее по-человечески.

Раньше мы рассказывали историю, как из оккупированного села на Донетчине через линию фронта «выползли» двое гражданских с собакой.

Также мы писали, что под Покровском 65-летний мужчина 4 дня выходил из оккупированного села через линию фронта.