Похоронили отца, а маму месяцами ждали из плена: дочери азовцев наедине переживали войну

Сестры 14-летняя Кристина и 21-летняя Власть Мордики всю войну провели наедине. Их отец успел отправить девушек из Мариуполя в Прикарпатье. Пулеметчик Сергей Мордик погиб на "Азовстали", а их маму Елену россияне забрали в плен. Девушкам пришлось самим опознавать тело отца и хоронить его, все 7 месяцев они ждали встречи с мамой, говорится в ТСН.

Их семья вторично теряет дом. Впервые – под Донецком в 2014 году. Папа знал, что будет полномасштабная война, и за 10 дней до вторжения отправил девушек из Мариуполя в Ивано-Франковск. 15 февраля они виделись в последний раз, все, что они знали, что их родители в бункерах" Азовстали".

В мирное время в полку "Азов" родители руководили мастерскими, мама — швейной, а папа — ремонтной. После вторжения их мобилизовали, и они оказались вместе на Азовстале, но в разных бункерах. Сержант Сергей Мордик с позывным "Шахтер" становится пулеметчиком в группе специального реагирования. Сержантка Елена Мордик с позывным "Шахматистка" оказывается на хозяйственной позиции. Они за месяц не виделись ни разу, плотность обстрелов на "Азовстале" была такой, что добраться от бункера к бункеру было сложно. Когда пробившуюся связь он написал для Елены стихотворное признание в любви под названием "Из подвала в подвал", а впоследствии сделал и невозможное. “Я поднимаю глаза, мой муж заходит в бункер. Это было счастье. Не ожидала, что его увижу, мы переписывались и он говорил, что наверняка не судьба, наверняка уже не увидится, мы погибнем так и не встретившись”, — рассказывает Елена.

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Это было 28 апреля, они вместе записали для детей короткое видео. На следующий день после этой встречи Сергей погиб в машине, когда их группу накрыли 120 мин. Побратим еще донес Сергея до госпиталя на себе. "Он умер на операционном столе, у него рука была оторвана, нога раздроблена", – вспоминает Елена.

“Я включаю телефон и вижу сообщение, что дочь, отец погиб. Он герой, гордитесь им”, – вспоминает Влада.

Ровно за неделю смерти отца девушки теряют связь с мамой на долгие месяцы, потому что бункер, где находилась Елена, россияне разрушили авиабомбами — 70 человек погибли, 14 — выжили, среди них и мама Кристины и Влады. “Ракета попала в бункер, я пришла в себя, не понимала, что происходит, все горело, взрывалось. Меня завалило стеной, я начала шевелиться, собрат поддерживал: "Лена ты жива?". Я говорю, что да”, — вспоминает пережитая женщина.

У нее была раздроблена рука, которая и сейчас едва двигается, была разбита голова, ожоги на теле. В таком состоянии Елена вместе со всеми защитниками Мариуполя попала в плен. “Я научилась тихо плакать, я просто отворачивалась к стеночке ночью и просто тихо плакала. Нигде было уединиться, чтобы оплакать его», – делится женщина.

Кроме мамы в плен попал жених Влады, тоже защитник Мариуполя. Все заботы о быте в новом для них месте, Кристине, обучение ложится на старшую Владу. Каждый ее день начинался и заканчивался обращениями в учреждения, занимающиеся пленными и поисками погибших. Тело Сергея Мордика вернули на подконтрольную территорию Украины во время первого обмена еще летом, но состояние было такое, что даже ДНК экспертиза не сразу смогла его идентифицировать. "9 раз у него пытались удалить ДНК", — рассказывают родные.

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Когда подтвердили, что это тело их папы, детям пришлось похоронить отца. "Мы решили его кремировать, потому что мы не знали, когда вернется мама, где мы будем жить, потому что у нас нет дома", — рассказывают о своем решении сестры.

С папой не могли попрощаться ни близкие, ни друзья. “На всех похоронах много людей приходило, а у нас – я стою, моя маленькая сестра, и все военнослужащие. Мы попросили положить это знамя, мы его сами купили на гроб, и когда мы говорили последние слова, это знамя мы забрели”, — рассказывают девушки.

Флаг "Азова" и орден за мужество — это все, что осталось из материальных вещей в память папы — Сергея Мордика, солдата полка "Азов" с позывным "Шахтер", защитника Мариуполя.

Влада и Кристина с этого момента молились лишь о том, чтобы их мама осталась жива в плену. Они всматривались в каждое видео по обмену, а в конце сентября услышали желанный голос из незнакомого номера. "Через 7 месяцев мы услышали маму, когда она сказала, что дети я иду к вам", – вспоминают девочки.

Через сутки после звонка смогли увидеться. "Мы обнялись, молчали и плакали", — вспоминают они.

Сейчас так проходят все их вечера, они не могут обрести вместе и наговориться. Их разговоры – это упоминания о папе.

Девушкам сейчас очень важно восстановить мамино здоровье. Дождаться из плена жениха Влады. И найти свой дом. Дом, говорят девушки, это там, где флаг, которым был накрыт гроб их отца, можно будет повесить на постоянное место и не перевозить эту бесценную для них вещь из города и города.

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