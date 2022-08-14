Похоронили только ноги: в России родители отказались от сына-оккупанта, чтобы получить компенсацию

Девушка же оккупанта увидела видео с захватчиком, где он в плену и пытается помочь мужчине, однако его родители настаивают, что он погиб.

Об этом пишет The Insider со ссылкой на жалобу девушки оккупанта в военную прокуратуру РФ.

Речь идет о Тайманове Анатолии, который пытался оккупировать Киевскую область. В последний раз он звонил родственникам 23 февраля и заявил, что идет в наступление на Украину. С того времени захватчик больше не выходил на связь. 8 апреля у родителей оккупанта взяли анализ ДНК, а уже 14 апреля заявили, что захватчик якобы погиб. Родственникам оккупанта объяснили, что их сына не узнать, поскольку 90% тела сгорело, остались только ноги. Так его и похоронили.

Девушка захватчика утверждает, что Тайманов жив, поскольку видела его на видео среди пленных в Украине. Она отмечает, что родители и военные все быстро оформили, чтобы похоронить мужчину. Россиянка же настаивает, что ДНК-экспертиза не может длиться менее 10 дней и, скорее всего, похоронили чужое тело. Женщина обратилась в военную прокуратуру, однако там у нее попросили документы захватчика. Родители же оккупанта отказались предоставлять их, поскольку они уже получили компенсацию за ликвидацию сына и не хотят возвращать деньги.

Напомним, отец и мать ликвидированного в Украине оккупанта судятся из-за компенсации.

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