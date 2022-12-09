Похоронили в одной могиле: в Харьковской области эксгумировали тела отца и дочери, погибших при обстреле РФ

Эксперты установили, что они погибли в мае.
В Харьковской области следователи эксгумировали тела 17-летней девушки и ее 48-летнего отца. Предварительно эксперты установили, что они погибли в результате обстрела РФ в мае.
Отца и дочь похоронили в одной могиле на кладбище, сообщили в пресс-службе полиции региона.
В пресс-службе прокуратуры Харьковщины уточнили, что в мае отец, мать сын и дочь готовили еду на улице, когда оккупанты начали обстрел.
"Мать и сын получили ранения. Отец и 17-летняя дочь погибли на месте. Их похоронили соседи", — говорится в сообщении ведомства.
По этому факту открыто уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, на деоккупированных территориях Николаевщины продолжают находить следы зверств российских оккупантов. Так, в селе Новопетровка обнаружены тела трех мирных жителей.
Читайте также:
- Российские оккупанты на Херсонщине изнасиловали и убили женщину и пытались задушить ее 3-летнего ребенка
- На Харьковщине оккупанты изнасиловали и жестоко убили девочку и отрезали половые органы перед казнью парня — Офис президента
- "Была, как солнышко, хорошая положительная": россияне убили 34-летнюю пограничника с Черниговщины