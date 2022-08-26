Похоронили во дворе: в Херсонской области оккупанты расстреляли супругов

Причины и происшествия убийства расследует полиция. Супругов похоронили во дворе их дома, из-за невозможности сделать это на кладбище.

Об этом пишет "Суспільне".

Как рассказал Александр Тетеря, сын погибших, отец с женой от взрывов скрывались в своем подвале. Там их, расстрелянными, обнаружили соседи.

"Вчера позвонили по телефону соседи, и сказали, что не видели, чтобы родители упражнялись по хозяйству. Пошли посмотреть и нашли их в подвале расстрелянными. Что там случилось - никто не знает. Единственное известно, что застрелили отца выстрелом в голову и его жену также расстреляли", – рассказывает Александр Тетеря.

По словам жителей, оставшихся в Архангельском, российские военные ходили по улицам, что-то проверяли и искали.

"У российских военных прошла ротация и заехали более агрессивные. Вроде бы эти военные РФ были под Киевом. На форме у них отметки не Z, как было, а V", — добавил мужчина.

Напомним, в Херсонской области, в селе Высокополье, российские военнослужащие расстреляли в собственном дворе супругов.

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