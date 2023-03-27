"Похожа на местность из постапокалиптических фильмов": в Авдеевке эвакуируют коммунальщиков и выключат мобильную связь

Глава МВА предупредил, что Авдеевка может стать второй Марьинкой и призвал их уезжать из города.
Городские власти Авдеевки решили эвакуировать из города работников коммунальных служб. Об этом сообщил глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш.
По его словам, Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или на полностью разрушенную россиянами Марьинку.
"Поэтому принято непростое решение по эвакуации из Авдеевки остальных наших героев – коммунальщиков, хоть как-то пытавшихся поддерживать чистоту и жизнедеятельность города", – отметил Барабаш.
Также он призвал остальных жителей эвакуироваться из Авдеевки, ведь российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего. А подвалы тоже не спасают. Барабаш отметил, что почти каждый день в результате вражеских обстрелов "складываются" многоэтажные дома.
В связи с эвакуацией коммунальщиков в городе отключат мобильную связь.
"Будем выключать мобильную связь в городе. Не будет возможности заряжать телефон, потому что еще пару дней и некому будет обслуживать генераторы, мобильную башню запускать", — пояснил глава МВА.
Ранее сообщалось, что эвакуация из Авдеевки "по дороге смерти" продолжается, но россияне немедленно открывают огонь по людям. Оккупанты пытаются обойти город и выбить оттуда украинский гарнизон.
Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский также заявил, что Авдеевка в ближайшее время может стать "новым Бахмутом". Такого же мнения придерживается и британская разведка.
Читайте также:
- Зачем враг наступает на Авдеевку, уводя силы от Бахмута: объяснил эксперт
- Нет ни одного уцелевшего здания: как живет Авдеевка, которая вскоре может стать "новым Бахмутом"
- Сколько детей и взрослых находится в Авдеевке – глава МВА озвучил цифры