Похоже, РФ выбрала новый город для уничтожения: россияне активизировались еще на одном направлении

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

С начала суток, 3 июня, на фронте произошло 124 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 23:00.

В течение суток российские оккупанты нанесли по территории Украины два ракетных удара с применением шести ракет и 37 авиационных ударов с применением 51 КАБ, задействовали 359 дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты произвели более 2100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с применением различных типов оружия.

Наступление РФ в Харьковской области

На Харьковском направлении враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в Липцах и Волчанске. Пять атак отбиты, один бой на момент публикации новости продолжался в районе Волчанска. Российские захватчики не имеют успеха, ситуация контролируемая.

На Купянском направлении ситуация существенных изменений не претерпела, напряжение сохраняется в районах Берестового и Стельмаховки, где на момент публикации новости продолжалось два боеприкосновения. Намерения противника продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов потерпели неудачу, заверили в Генштабе.

По предварительной информации за текущие сутки враг потерял на этом направлении 61 человека. Уничтожены два автомобиля, поврежден танк, две артсистемы и один ЗРК.

Наступление РФ на севере Харьковской области на карте

Ситуация на Донбассе

Северское направление остается одним из самых напряженных. С начала суток российские оккупанты предприняли 24 попытки вклиниться в боевые порядки украинских подразделений в районах Белогоровки, Раздолевки, Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского и Выемки.

Похоже, россияне пытаются окружить Северск, как это сделали с Бахмутом и Авдеевкой.

15 атак уже отбиты нашими защитниками, девять боеприкосновений по состоянию на 23:00 еще продолжались. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

В течение суток, предварительно, враг потерял живую силу 91 оккупанта погибшими и ранеными. Также уничтожены два танка, боевая бронированная машина, артиллерийская система и два средства РЭБ.

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С начала суток на Краматорском направлении россияне пять раз атаковали наши позиции в районах Калиновки, Ивановского и Клищиевки. Ситуация напряженная.

На Покровском направлении российские захватчики 35 раз атаковали наши позиции в районах Зеленого Поля, Новоалександровки, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калиновой, Нетайловой и Невельской. Отражены 26 атак. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки и Новоселовки Первой, где продолжалось девять боеприкосновений.

Покровское направление на карте / Фото: Deepstatemap

На Кураховском направлении 10 попыток противника приблизиться к нашим позициям в районах Красногоровки, Парасковиевки и Водяного были безуспешными.

Также авиабомбами бомбардируются Константиновка и Михайловка на Кураховском направлении и Золотая Нива на Времиевском.

Враг начал активнее действовать на Ореховском направлении. Там продолжался бой в районе Малой Токмачки. Потери позиций недопущены.

Ситуация на левом берегу Днепра

На Приднепровском направлении российские оккупанты продолжают попытки оттеснить наших защитников от Крынок. Три штурмовых действия противника потерпели неудачу.

Ответные удары

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны за сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава противника, четыре средства ПВО и одну артиллерийскую систему.

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