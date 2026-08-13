Похожие на крылатые ракеты: почему большинство дронов РФ теперь невозможно сбить обычными средствами

Более двух третей российских дронов, атакующих Украину, являются реактивными

Реклама

Россия стремительно наращивает использование беспилотников с реактивными двигателями при регулярных атаках на украинские города. В некоторых случаях доля таких скоростных воздушных целей уже достигает двух третей от общего количества запущенных дронов-камикадзе.

Об этом рассказал руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии Business Insider.

Реклама

Эволюция «Шахедов» и рост скорости

По словам Игната, украинским защитникам приходится все чаще сталкиваться со сложными скоростными угрозами. Сейчас это самое большое публично озвученное количество модернизированных российских дронов, которые используются для ударов по Украине.

Реклама

«Реактивные беспилотники составляют до двух третей всех дронов, используемых во время некоторых российских атак», – рассказал Юрий Игнат.

Еще в начале лета военное командование предупреждало, что Россия планирует довести долю реактивных дронов до 50%. Однако новые данные свидетельствуют, что оккупанты превзошли эти планы и значительно нарастили масштабы производства.

Если классические винтовые Шахеды (русское название Герань-2) летят со скоростью около 185 км/ч, то новые реактивные модификации демонстрируют совсем другие показатели. Версия «Герань-3» способна разгоняться более 320 км/ч, «Герань-4» — до 500 км/ч, а новейшая модель «Герань-5» достигает уже 600 км/ч, потеряв привычную треугольную форму крыла и став похожей на крылатую ракету.

Причины смены тактики окупантов

Переход врага на более дорогие и более быстрые беспилотники - вынужденный шаг. Как пояснил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев, Украина научилась перехватывать более 90% российских крылатых ракет и обычных Шахедов, поэтому Россия вынуждена полагаться на более сложные угрозы — баллистику и реактивные дроны.

Реклама

По данным Главного управления разведки, оккупанты начали адаптировать свои аппараты, чтобы сделать их маневренными и неуязвимыми для дешевых украинских беспилотников-перехватчиков. Для их запуска на российских авиабазах активно строят специальную инфраструктуру с длинными рельсами для разгона.

Последствия применения такого оружия остаются крайне трагическими, ведь эти дроны могут нести взрывчатку на сотни километров. В частности, президент Владимир Зеленский сообщил, что недавно российский реактивный дрон ударил по пассажирскому поезду на юге Одесщины, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.

Дроны-перехватчики и украинский ответ

Чтобы эффективно противостоять новым угрозам, украинский оборонно-промышленный комплекс разрабатывает свои высокотехнологичные решения. Отечественные компании создают новый класс сверхбыстрых дронов-перехватчиков, способных догонять реактивные цели высоко в небе.

Ярким примером является инновационная технология от украинской компании Skyfall — перехватчик P1-Sun JetKiller. Только к концу июля этот аппарат успешно сбил более десятка вражеских реактивных дронов, и уже в этом месяце разработчики планируют запустить его массовое производство.

Реклама

Кроме того, для уничтожения скоростных целей Силы обороны продолжают использовать радиоэлектронную борьбу, истребительную авиацию, мобильные огневые группы и зенитно-ракетные комплексы. В то же время, стремительный рост количества реактивных аппаратов и баллистики остается серьезным вызовом на фоне истощения запасов западных ракет-перехватчиков.

Новости партнеров