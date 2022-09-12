Поиски дезертиров и попытки сдаться в плен: Жданов — о проблемах оккупантов в Херсонской области

Отдельные командиры самовольно отводят оккупантов от линии фронта, чтобы быть подальше от огня украинских бойцов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"У них плохое моральное состояние. На данный момент есть информация от ОК "Юг", что командиры младшего звена, то есть к командирам батальонов включительно, ищут контакты с нашими спецслужбами для того, чтобы обсудить условия сдачи в плен и их переход под защиту международного права У них на правом берегу Днепра в результате нашего огневого поражения началось дезертирство, и когда оно стало массовым, то была информация, что с помощью вертолетов командование ищет дезертиров. Даже росгварди завели для того, чтобы задерживать дезертиров", – объяснил военный эксперт.

Олег Жданов подчеркнул, что российская группировка ось на Херсонском направлении сейчас отказывается участвовать в боевых действиях.

"Они выходят из зоны боевых действий и отказываются воевать. В Херсонской области командиры самовольно начали выводить войска даже на несколько десятков километров. Это свидетельствует о том, что личный состав отказывается участвовать в боевых действиях. И командиры, чтобы управлять личным составом, отводят". войска от линии фронта, потому что если они сегодня их не отведут, завтра они побегут. Вот удары по складам и переправам на Херсонском направлении дают результаты: мы обескровили эту группировку до отсутствия боевой готовности", — пояснил военный эксперт.

Напомним, контрнаступление военных ВСУ на Херсонском направлении продвигается медленнее, чем на Харьковском, поскольку это сельскохозяйственный регион с ирригационными каналами, которые россияне могут использовать как оборонительные траншеи.

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