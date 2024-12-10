Поисковая операция в Запорожье: врачи реанимировали пострадавшего, ранее признанного погибшим

Обнадеживающую новость сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Запорожские врачи смогли реанимировать одного из пострадавших в результате ракетного удара по центру Запорожья 10 декабря. Житель во время поисковой операции был признан погибшим.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Состояние человека тяжелое, однако верим в лучшее и благодарим наших медиков", — написал Федоров.
Также он сообщил, что враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер" по центру Запорожья в 15:00.
"Пока нам известно окончательно о двух погибших. Наши врачи сделали невероятное и одного человека удалось реанимировать. В настоящее время доставлены в больницу 16 человек: 9 женщин, 7 мужчин. По предварительной информации, люди, которые доставлены в больницу, находятся в крайне тяжелом состоянии", – позже сказал Федоров в эфире телемарафона.
Он добавил, что спасательная операция продолжается. Все службы работают на месте.
Известно, что под завалами находятся по меньшей мере шесть человек.
"С кем-то из них есть возможность контакта, с большинством пока нет контакта", – добавил Федоров.
Он подтвердил, что ракета попала в частную клинику, расположенную в центре города. В здании находились как сотрудники, так и пациенты.
Ударом также были повреждены несколько многоэтажек.
"Коммунальные службы уже забивают окна, ремонтируют кровли для того, чтобы ночью наши жители были защищены от погодных последствий. Повреждены также здания внешкольного заведения и школы, расположенные напротив медцентра", – сообщил Федоров.
По его словам, спасательная операция продлится не менее 5-7 часов.
Напомним, в Запорожье продолжается спасательная операция. В городе после очередного ракетного удара России есть погибшие и раненые мирные жители.
По данным ОВА, пострадавших уже 16 человек. Среди них двое врачей.
Напомним, 10 декабря оккупанты ударили по Запорожью. Перед этим в ОВА предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами.
В городе разрушено офисное здание, поврежден медицинский центр. На месте попадания работают медики, сотрудники полиции и ГСЧС.
Президент Украины Владимир Зеленский уже прокомментировал ракетный удар по Запорожью.
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