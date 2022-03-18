"Поисковики" откопали на линии огня тела оккупантов, чтобы поменять на пленных украинцев

Двое украинцев договорились поменять на 6-7 убитых россиян.

Сегодня съемочная группа ТСН вместе с украинскими поисковиками эвакуировали тела погибших россиян, которые так и не смогли прорваться в столицу. Чтобы извлечь тела погибших оккупантов, эвакуаторам пришлось выходить фактически за линию фронта.

Взорванный мост, противотанковые мины, руины вместо чистоплотных украинских домов по оба берега небольшой реки – так ужасно выглядит сейчас пригород Киева, который еще месяц назад называли мирным словосочетанием «рекреационная зона». Для того чтобы перебраться на берег, который не контролирует украинская армия, теперь приходится демонстрировать чуть ли не чудеса эквилибра.

На другую сторону переходит эвакуационная команда. Задача – найти тела российских солдат, погибших во время трехдневного штурма украинских позиций. Но рискуют поисковики не ради мертвых оккупантов, а живых украинцев, которые сейчас в плену. «Договоренности таковы, что двух наших пленных поменяют на шестеро или семь "двухсотых" их. Наших нужно спасти», — говорит эвакуатор, боец терробороны Александр Костенко

Зачем украинские поисковики эвакуировали тела погибших россиян в Киевской области

Как работает механизм такого обмена, через который международные организации эвакуаторы не сообщают. Вместе с ними – местный житель, хоронивший убитых оккупантов. Или, как он говорит, прикапывал. В воронках от их снарядов. «Не рой другому яму, сам к ней попадешь. Мы их не похоронили, похоронили – это большая честь для таких подонков, мы их просто зарыли, как собак», — говорят местные.

Украинские военные, остановившие здесь русскую орду, говорят, — на месте боя остаются, вероятно, десятки погибших. Здесь большое количество сожженной российской техники. Вокруг русские сухие пайки и камуфляж чужестранцев. Но среди вещей оккупантов – ни одного документа. Ни паспортов, ни военных билетов или удостоверений. Одноразовые солдаты, расходящийся материал для Путина – иначе и не назовешь. Вероятно у российских оккупантов, которым приказали брать Киев, отправляли в бой без документов, чтобы нельзя было идентифицировать их тела, но есть имя одного из них — это Александр Гагарин, найдены его зарплатные карты "Сбербанка России" и банка "Мир" ".

Благодаря этим картам украинские спецслужбы смогут установить личность военнослужащего и узнать, какое именно российское подразделение рвало траками гусениц своих танков украинскую землю.

Штурмовое подразделение, которое сейчас выкапывают поисковики, россияне пытались прикрыть реактивными системами залпового огня. Но ракеты падали на головы мирных людей. Этому мужчине, говорят саперы, невероятно повезло. Нашпигованная боезарядами металлическая сигара пробила крышу, вошла в землю рядом с домом и не разорвалась.

Можно сказать, что на бомбе сейчас живет вся Украина. Вся территория нашей страны находится в зоне досягаемости российских ракет.

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