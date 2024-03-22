Поисково-спасательная операция в Запорожье завершена: количество пострадавших увеличилось

По состоянию на 19.50 количество пострадавших увеличилось до 27. Среди них двое детей. Еще три человека погибли.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Спасатели ликвидировали пожар на объекте критической инфраструктуры, проводили поисково-спасательные работы в частном жилом секторе, оказывали помощь в демонтаже аварийных конструкций коммунальным службам", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадавшим в результате российской атаки оказывается квалифицированная психологическая помощь сотрудниками ГСЧС.

Завтра, 23 марта, спасатели вместе с другими службами продолжат работу по ликвидации последствий ракетных ударов по городу. Разбор и демонтаж разрушенных конструкций приостановлены.

Напомним, в Запорожье ракета попала в троллейбус с людьми, который двигался через дамбу Днепровской ГЭС.

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