Поисково-спасательные работы в Днепре завершены: российская ракета убила 44 человека, среди которых 5 детей

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по многоэтажке в Днепре 17 января завершены.

Об этом сообщает ГСЧС.

"В 13:00 17 января поисково-спасательные работы в г. Днепре на месте ракетного удара завершены", — говорится в сообщении.

спасены 39 человек, из них 6 детей

погибли 44 человека, из них 5 детей

травмировано 79 человек, из них 16 детей

получено 47 сообщений о безвестно пропавших лицах, из которых 23 человека установлены погибшими, 4 человека найдены живыми у родственников, в больницах

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, среди погибших пятеро детей, самому младшему мальчику не было и года.

Поисково-спасательная операция длилась 69 часов.

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

Напомним, что 14 января во время очередной массированной ракеты РФ вражеская противокорабельная ракета Х-22 попала в многоэтажку в Днепре, где в результате обстрела полностью была разрушена целая секция дома, а под завалами оказались люди. В результате обстрела погибли 44 человека, среди которых есть целые семьи.

Как предположил мэр Днепра Борис Филатов, РФ, вероятно, хотела нанести удар по Приднепровской теплостанции, но промазала и попала прямо в дом.