"Пока бомба не прилетит в их кафе": Зеленский об альтернативах закрытия неба и западных политиков

"Пока бомба не прилетит в их кафе": Зеленский об альтернативах закрытия неба и западных политиков

"Мы не хотим, чтобы весь мир, Европа почувствовала, как нам больно", – сказал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что есть альтернатива закрытию неба, но западные политики не готовы помогать Украине.

Об этом президент сказал во время интервью иностранным СМИ.

"Что касается закрытия неба — ответ очень прост. Иногда мне кажется, что некоторые представители западного мира, потому что ни в одном союзе нас нет, будут сидеть в кафе и пока бомба не прилетит в это кафе — они не поверят, что это произойдет с ними. И до этого момента небо никто не закрывать не будет. Я никому точно не желаю этого. Мы не хотим, чтобы весь мир, Европа почувствовала, как нам больно. Политики должны понимать до того, как больно народу и что-то сделать. Есть возможность это сделать", - сказал президент.

Также президент озвучил несколько вариантов закрытия неба, однако эти действия не согласовываются с западными политиками.

"Есть несколько возможностей закрыть небо: есть противоракетная оборона, которую можно поставить в Украине. Украина нашла во всех странах мира, где это находится. Мы просили это предоставить, понимали, что сложно это предоставить. Мы говорили, что готовы это купить, взять кредиты, взять последние деньги из бюджета и это купить. Мы нашли самолеты, пилотов. Сам народ, живущий во всем мире готов был предоставить Украине альтернативу закрытию неба. Все готовы, но не те, кто решает этот вопрос", — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал с чего начнется процесс окончания войны.

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