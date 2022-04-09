"Пока что": Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией

"Пока что": Зеленский заявил, что Украина готова к диалогу с Россией

Государство готово бороться и параллельно искать пути дипломатии для остановки войны, сказал глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока государство готово к диалогу с Россией, несмотря на то, что она продолжает накапливать войска и технику на Востоке и Юге страны.

Об этом глава государства сказал на совместной с канцлером Австрии Карлом Нехаммером пресс-конференции 9 апреля.

"Идет накопление войск на Востоке и Юге. Большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу победу. Мы готовы и бороться, и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока. Скажу откровенно: пока мы говорим и о параллельном диалоге", – заявил Зеленский.

Визит Карла Негаммера: Австрия поддерживает Украину в борьбе с агрессией РФ

Напомним, президент Украины прокомментировал данные разведки об угрозе российского наступления на Харьков и сказал, что это зависит от многих вещей, в том числе – насколько президент РФ Владимир Путин готов пойти дальше.

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