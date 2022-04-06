"Пока еще можно" — Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей

Она подчеркнула, что нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность.

Вице-премьер–министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей Луганской, Донецкой и части Харьковской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

По ее словам, мы все должны быть готовы к дальнейшему обострению.

"Руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донетчины просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно. Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть".

Напомним, Верещук сообщила, что Россия ставит условие обмена пленными: военных – на военных, гражданских – на гражданских.

Читайте также: