Пока идет война в Украине, Россия уже готовится к следующему шагу – посол США при НАТО

Армия РФ. / © Associated Press

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Москва не останавливается на полномасштабном вторжении в Украину – Кремль уже работает над восстановлением своих вооруженных сил и планирует дальнейшие действия.

Об этом предупредил посол США при НАТО Мэтью Витакер во время онлайн-брифинга перед встречей министров обороны Альянса в Брюсселе.

"В то время как конфликт между Россией и Украиной продолжается, Москва уже готовится к своему следующему шагу. Мы видим, что Кремль стремится восстановить свои вооруженные силы. Союзники НАТО должны опередить Россию. У нас нет другого выбора. Время пришло", - заявил Витакер.

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Он подчеркнул, что сегодняшняя безопасность Европы нуждается в инвестициях не только в оружие, но и в мобильность, киберзащиту и критическую инфраструктуру:

"Это означает инвестирование в мобильность для развертывания сил, в киберзащиту для отражения атак, а также в инфраструктуру - от космических активов до подводных кабелей".

США ожидают, что каждая страна-член НАТО представит четкие планы, бюджеты, дедлайны и измеряемые результаты для достижения оборонной цели в 5% и устранения пробелов в потенциале.

Никакого ухода из Европы: США подтверждают приверженность НАТО

На вопрос о возможном выходе США из европейского контингента Витакер ответил однозначно:

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"США предан НАТО. Наша приверженность статье 5 остается неизменной. Но мы также считаем, что союзники должны быть преданы статье 3, которая предусматривает способность к индивидуальной обороне".

Он напомнил, что обязательства, которые союзники взяли на себя еще на саммите в Уэльсе в 2014 году, только сейчас начинают выполняться:

"Через более 10 лет после Уэльского обещания мы только сейчас достигаем точки, когда все союзники выполняют это обязательство. Но США остаются надежным партнером НАТО. Наши противники точно не будут ждать, пока мы будем готовы".

Напомним, что Российская Федерация продолжает производить и копить ракеты и беспилотники для ударов по Украине. Эти действия демонстрируют постоянные намерения Москвы выиграть войны военными средствами.

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