ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Пока мы «наступаем» на Сумщине, ситуация в районе Покровска ухудшается — командир бригады «Магура»

Александр Ширшин сравнил ситуацию с событиями во время потери Очеретиного и отметил необходимость сохранить боеспособность.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Александр Ширшин

Александр Ширшин / © Фото из открытых источников

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин призвал принять решения, которые помогут стабилизировать ситуацию на Покровском направлении.

Об этом он написал в Facebook.

«Пока мы „продолжаем наступать“, отштурмовиваем „сверхважные“ руины домов, сосредотачиваем способные силы на Сумском направлении, имеем сложную обстановку на Покровском», — отметил он.

По словам Ширшина, ситуация «очень напоминает события во время сдачи Очеретиного», что создавало хаос и критическую обстановку на направлении и в конечном итоге обеспечило успех врагу в оккупации.

«Важно сейчас принять правильные решения, даже если они повлекут нежелательные последствия, но сохранят нашу способность и позволят стабилизировать фронт», — подчеркнул командир.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах прокомментировали информацию о стремительном прорыве российских войск в направлении Доброполья и катастрофической ситуации в Донецкой области.

Мы ранее информировали, что российские захватчики фактически прорвали фронт в направлении Доброполья и продвигаются вблизи Кучерова Яра и Золотого Колодца.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie