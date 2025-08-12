Александр Ширшин / © Фото из открытых источников

Реклама

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин призвал принять решения, которые помогут стабилизировать ситуацию на Покровском направлении.

Об этом он написал в Facebook.

«Пока мы „продолжаем наступать“, отштурмовиваем „сверхважные“ руины домов, сосредотачиваем способные силы на Сумском направлении, имеем сложную обстановку на Покровском», — отметил он.

Реклама

По словам Ширшина, ситуация «очень напоминает события во время сдачи Очеретиного», что создавало хаос и критическую обстановку на направлении и в конечном итоге обеспечило успех врагу в оккупации.

«Важно сейчас принять правильные решения, даже если они повлекут нежелательные последствия, но сохранят нашу способность и позволят стабилизировать фронт», — подчеркнул командир.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах прокомментировали информацию о стремительном прорыве российских войск в направлении Доброполья и катастрофической ситуации в Донецкой области.

Мы ранее информировали, что российские захватчики фактически прорвали фронт в направлении Доброполья и продвигаются вблизи Кучерова Яра и Золотого Колодца.