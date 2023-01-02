"Пока мы смеялись с видео, где они пьяные, их готовили": экс-командир "Азова" прогнозирует большое наступление РФ

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что в 2023 году россияне могут пойти в новое наступление и рассматривают для этого три сценария.

Такое мнение он высказал "NV".

"Скорее всего, они попытаются увеличить линию фронта, выбрав одно из направлений, за которым наступать — либо Харьковская область, либо Киевская область, либо даже западные области", — считает экс-командир "Азова".

По его мнению, россияне пока не избрали, на каком направлении наступать. Он заверил, что украинская армия готовится к любому из этих сценариев.

"Нужно понимать, что это будет непростое время, оно нас впереди ждет. И это будет огромная проблема. И все эти мобилизованные еще много бед принесут на нашу землю", — предупредил азовец.

Жорин объяснил, что мобилизованные россияне действительно не "сверхпрофессиональные подразделения", однако их будет очень много. Больше, чем цифра в 300 тыс. человек, фигурировавшая в СМИ.

"Пока мы смеялись с видео, где они пьяные валяются, дерутся, что-то с ними происходит, происходила подготовка этих мобилизованных, формирование из них новых подразделений, вооружение. Я уверен, что мобилизовали гораздо больше, чем 300 тысяч. Их все же вооружат, их все же посадят на технику. И именно за счет этих подразделений попытаются сделать вторую волну наступления", — подытожил он.

Новое наступление РФ: что известно

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что РФ формирует резервы, чтобы проводить наступление на определенных направлениях где-то в начале весны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупреждал, что Россия накапливает людей и оружие для нового наступления. Генерал считает, что это наступление "может состояться в феврале, в лучшем случае в марте, в худшем — конце января". По его данным, оккупанты либо снова нападут на Киев с севера, либо будут наступать на Донбассе или на юге.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Россия может начать новую волну наступления уже в феврале.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что попытка Путиным провести еще одну масштабную наступательную спецоперацию станет агонией режима.

Военный эксперт Николай Саламаха считает, что россиян и белорусов разгромят в случае нападения на Киев.

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