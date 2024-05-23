"Пока мы смеялись": штурмовик Максим Жорин оценил армию РФ

Украинцы многократно недооценили врага. В начале войны он действительно был гораздо слабее, чем сегодня. Однако он адаптировался, готовился и модернизировался.

Об этом заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сказал в интервью LIGA.net.

"В начале войны враг был гораздо слабее, чем он есть сегодня. И пока мы смеялись над этим, пока мы развлекались, мечтали о том, что завтра, послезавтра, две недели – и все закончится. Эту мару пока слушали от некоторых людей, а россияне за это время адаптировались, готовились, они модернизировались», – сказал Жорин.

По мнению Жорина, к системной недооценке врага приложили руку, в частности, украинские журналисты.

"Мы же сами начали вводить себя в это странное состояние, в мечте, вместо того чтобы приземлиться к реальности", — заявил он.

Впрочем, заместитель командира 3-й ОШБр подчеркивает, что нынешняя российская армия – это все-таки совсем не та армия, которая вторгалась в Украину 24 февраля 2022 года.

В то же время, ранее заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин заявлял, что россияне не могут восстановить то количество танков, которое уничтожается на линии фронта. А вот человеческого ресурса у них много.

Напомним, экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отмечал, что даже повторное наступление россиян на Харьковщине и Донбассе не должно сдвинуть позицию по переговорам — Украина не должна идти на уступки врагу.

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