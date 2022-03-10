"Пока не поздно": глава Минобороны заявил, что Украина с пониманием примет капитуляцию России

"Пока не поздно": глава Минобороны заявил, что Украина с пониманием примет капитуляцию России

Глава Минобороны посоветовал оккупантам последовать за "российским кораблем".

Российская армия в ночь на 24 февраля напала на Украину и сейчас продолжает агрессию, хотя и несет сокрушительные потери со стороны ВСУ. В то же время украинские власти советуют РФ объявили капитуляцию, которую примут с пониманием.

Об этом глава Минобороны Алексей Резников написал в Facebook, опубликовав фото с главой МВД Денисом Монастырским.

По словам Резникова, руководство Украины во главе с президентом работают в Киеве и никуда не уезжали. Российским же солдатам глава Минобороны посоветовал пойти за "русским кораблем" или сдаться в плен.

"Руководство страны во главе с президентом, члены правительства – все работают, все на своих местах. Как бы это ни было обидно для россии. Я настойчиво советую каждому российскому солдату последовать прямо за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и насчет капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию россии. Держим строй!", — написал Резников.

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