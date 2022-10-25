Пока не приезжайте: украинских беженцев просят не возвращаться домой до весны

Верещук говорит, что сети могут не выдержать, если все граждане вернутся домой.

Украинцев, которые с начала полномасштабного вторжения России выехали за границу, призывают по возможности не возвращаться на Родину в зимний период.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.

Верещук объяснила, что Россия проиграет на поле боя и перешла к террору гражданского населения, уничтожая критическую инфраструктуру. В связи с этим она просит украинцев, у которых есть возможность, перезимовать за границей.

Также читайте "Укрэнерго" ограничило поставки электроэнергии во всех регионах

Вице-премьер сказала, что возвращение в Украину сейчас будет означать снова подвергнуть опасности себя, своих детей и родных.

"Россия перешла к террору гражданского населения, она не может воевать с армией, она проигрывает на поле боя... Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия", – подчеркнула она.

Верещук, подытоживая, сказала, что хотела бы, чтобы уже весной украинцы вернулись и совместно восстанавливали Украину.

"Наши дети должны жить и учиться здесь, но пока удержимся, потому что понимаем, что ситуация будет ухудшаться, и зиму нужно выжить. Переживем зиму, а дальше будем думать обо всех остальных", — подытожила вице-премьер.

Также читайте В Молдове на фоне ударов РФ по Украине заговорили о дефиците электроэнергии

Между тем, в Польше, которая есть среди стран-лидеров по количеству принятых украинских беженцев, принялись массово проверять украинцев, которые получают выплаты и возвращаются домой. Тамошний ZUS, на основании данных пограничной службы, проверяет лиц, которые выезжают из Польши более месяца и отменяют таким беженцам выплаты социальных пособий по программам "500+" или "Семейный капитал попечительский".

Напомним, журналисты The New York Times спрогнозировали, какими будут следующие 6 недель полномасштабной войны в Украине. Официальные лица США считают, что боевые действия, вероятно, продлятся месяцами. В то же время у Украины есть возможность добиться успеха на поле боя.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине может закончиться к лету следующего года.

Ситуация с электроснабжением

После массированных атак РФ на предприятия критической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением сложна. Граждан призывают максимально сократить электропотребление: в пиковые часы вечером и утром свести к минимуму электропотребление, а также не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что графики веерных отключений электроэнергии сделают более справедливыми для потребителей, чтобы не было сильных перекосов.

Читайте также: