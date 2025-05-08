Пока ни одного "Шахеда" в небе — мониторинговые каналы о перемирии Путина

Дрон / © ТСН.ua

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В полночь 8 мая началось ни с кем не согласованное "перемирие", предложенное российским диктатором Владимиром Путиным.

И хотя на земле уже первые 7 минут "перемирие" РФ уже несколько раз ударила по прифронтовым районам согласно сообщению военного обозревателя, в воздухе над Украиной ни одного вражеского БпЛА. Также не зафиксированы пуски ракет.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

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В то же время призываем не вестись на обещания российского диктатора и вовремя реагировать на сообщения о тревоге, которые могут появиться в любой момент.

Закончится путинское "перемирие" в ночь на 11 мая 2025 года.

Напомним, что ранее в ВСУ прокомментировали инициативу Путина.

Во время "прошлого перемирия" на фронте изменений практически не было: на северных направлениях наблюдали перегруппировку войск РФ, но на Покровском, Торецком, Краматорском и Новопавловском направлениях затишья не было.

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