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Пока ни одного "Шахеда" в небе — мониторинговые каналы о перемирии Путина
В воздухе относительная тишина — без запусков ракет или вражеских дронов, но угроза остается.
В полночь 8 мая началось ни с кем не согласованное "перемирие", предложенное российским диктатором Владимиром Путиным.
И хотя на земле уже первые 7 минут "перемирие" РФ уже несколько раз ударила по прифронтовым районам согласно сообщению военного обозревателя, в воздухе над Украиной ни одного вражеского БпЛА. Также не зафиксированы пуски ракет.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
В то же время призываем не вестись на обещания российского диктатора и вовремя реагировать на сообщения о тревоге, которые могут появиться в любой момент.
Закончится путинское "перемирие" в ночь на 11 мая 2025 года.
Напомним, что ранее в ВСУ прокомментировали инициативу Путина.
Во время "прошлого перемирия" на фронте изменений практически не было: на северных направлениях наблюдали перегруппировку войск РФ, но на Покровском, Торецком, Краматорском и Новопавловском направлениях затишья не было.