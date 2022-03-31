Пока окружение Путина лжет ему про ситуацию, США согласовывают с Украиной новые поставки оборонного оружия

Россия планирует усилить свое присутствие на Донбассе.

Американская военная помощь, согласованная президентом Джо Байденом на прошлой неделе, успешно отправляется в Украину — так отчитались в Пентагоне. В преддверии президенты США и Украины обсудили новые поставки оружия. А американские спецслужбы рассекретили новые данные о том, что сейчас происходит в окружении Путина.

Об этом говорится в ТСН.

Боятся и потому недоговаривают. Военное руководство и экономические советники врут Путину о реальном положении дел на войне и в экономике. Ряд провалов на фронте привел к тому, что они попытались провозгласить новую цель так называемой «спецоперации». Но главная стратегическая ошибка была сделана в самом начале войны – уверены в офисе Байдена.

«У нас есть информация, что Путин почувствовал, что введен российскими военными в заблуждение, что привело к постоянному напряжению между Путиным и его военным руководством. Мы считаем, что советники дезинформируют его о том, насколько плохо действуют российские военные и как российскую экономику калечат санкции, потому что его старшие советники слишком боятся сказать ему правду», — говорит директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Россия планирует усилить свое присутствие в Донбассе. По данным разведки, туда прибыли около тысячи наемников из группы Вагнера – их вербовали в Сирии, Африке, Ливии. Сейчас Пентагон констатирует, что, несмотря на громкие громкие заявления об отводе войск из Киевского и Черниговского направлений, на самом деле вывели не более 20%. Они выходят на территорию Беларуси для того, чтобы пополнить запасы и перегруппироваться.

«Если россияне всерьез относятся к деэскалации, им следует отправить их домой. Но они этого не делают, по крайней мере, пока. Мы этого не видим. Наша оценка – они собираются переоснастить эти войска, пополнить их запасы и дальше, вероятно, использовать где-нибудь в Украине», — отмечает спикер Пентагона Джон Кирби.

Тем временем американская военная помощь продолжает поступать в Украину. Первые самолеты уже доставили новые партии оружия, одобренного на прошлой неделе. Там противотанковые и противовоздушные системы – в Пентагоне подчеркивают – их украинская армия использует удивительно неэффективно.

Президенты Байден и Зеленский накануне переговорили по телефону. В официальном сообщении Белый дом подчеркнул, что Штаты постоянно работают, чтобы удовлетворить заявки на поставку оружия, которые делает Украина. Кроме того, Байден гарантировал Зеленскому еще полмиллиарда прямой помощи – ее украинское правительство может использовать для бюджетных выплат. А также Зеленский рассказал коллеге о ходе переговоров с Россией. Никаких сообщений, готов Вашингтон предоставлять Киеву письменные гарантии безопасности, нет.

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