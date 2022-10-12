Пока он останавливал ей кровотечение, она обещала ему блины: раненая киевлянка встретилась со своим спасителем

Пока он перевязывал ее голову и останавливал кровотечение, чтобы поддерживать разговор – пообещал приехать к пострадавшей на вкусные блины, говорится в ТСН.

Кадры по спасению Александры облетели все мировые телеканалы и зарубежные полосы на украинских изданий. На видео ранены Александра Киселева и 19-летний волонтер, инструктор по тактической медицине — Александр Мирошниченко, который ей помогал.

Александру 19 лет, он студент второго курса Киевского национального экономического университета, но 24 февраля он прошел и базовый и углубленный курс первой медицинской помощи. Это уже не первый его выезд на теракт, который совершила Россия. Сейчас он и его коллеги – волонтеры в повышенные готовности из-за ракетной опасности. На нем есть все необходимое для помощи в экстренной ситуации.

Также читайте В Польше так много украинских школьников, что под них в разных городах открыли новые школы

Он вместе с группой волонтеров приехал через 3-4 минуты после того, как ракета попала в офисное помещение. Скорая помощь только подъезжала, говорит Александр. Самым трудным они начали накладывать турникеты на раненые конечности. "Я знаю, что поставил 8 турникетов. С того мира пытался вытащить 4, вытащили всех кроме одного", — говорит Саша.

Александру Саша увидел дезориентированной, поэтому чтобы ее как-то привести в себя, начал с ней шутить, обнимать и улыбаться. Они договорились, что они обязательно встретятся и она ему приготовит блины.

Вчера Александр ездил по столичным больницам, чтобы ее найти. Он был и там, где сейчас лечится Александра Николаевна, но в суматохе медики сказали волонтеру, что среди пациентов только мужчины.

Также читайте Запорожье и Хортица снова под ударом: рашисты умножают количество жертв и разрушения

Александра рассказывает, что в понедельник была уже в своем офисе и только с коллегами собиралась уходить в укрытие, как раздался взрыв. Она смогла выбраться из-под завалов, вышла на улицу и не знала, что делать. "Я видела лежавших людей. Из меня текла кровь, но я стояла на своих ногах", — вспоминает она.

Ее подхватил Александр, стал останавливать кровотечение и бинтовать голову, а затем оперативно передал врачам скорой помощи. Женщина вся в шрамах и синяках, но говорит, что мир должен видеть, что русские бьют по гражданским. Ее фотографии действительно разошлись всем миром, но она бы больше всего хотела, что в ее фото всмотрелась ее сестра, которая живет в России и не верит, что ее государство — террорист. "Мир это видел, русские зомбированы. Моя сестра знает, что со мной, но не позвонила. Я благодарю Бога, что я украинка", — говорит пострадавшая.

А еще она благодарит своего спасителя. "Они меня бинтовали и он мне говорил, что мы с вами выпьем чаю, я хочу с ним шампанского выпить после победы. Я хочу его обнять", — говорит женщина.

Александр не заставил себя ждать. Александра с ним договорились встретиться после ее выздоровления на блине, а впоследствии вместе праздновать победу.

Читайте также:

Люди плакали, когда увидели хлеб: до деоккупированных сел Харьковщины доезжает первая помощь

В Харьковской области военные приближаются к пункту, который откроет путь к деоккупации Луганщины

Военные охотятся на врага Николаевской области на "бандеромобилях"