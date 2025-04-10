"Пока Путин жив": Бен Годжес скептически оценил возможность перемирия с Россией

Президент США Дрнальд Трамп и Президент РФ Владимир Путин

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Никакой надежды на реальное прекращение огня не будет, пока на Россию не будет оказываться давление, чтобы заставить государство-агрессор соблюдать перемирие.

Такое мнение высказал экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Годжес в интервью «Радио Свобода».

По его словам, давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа оказывалось прежде всего на Украину.

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«Я не видел никакого давления со стороны администрации США на Россию», — подчеркнул Годжес.

Ссылаясь на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, американский генерал отметил, что сейчас происходит новое российское наступление, а в результате воздушных ударов государства-агрессора продолжаются убийства невинных украинских гражданских.

«Россияне явно не заинтересованы в настоящем прекращении огня. И я думаю, что пока Владимир Путин жив, он не согласится на результат, при котором Украина станет сильным суверенным государством», — отметил он.

При этом Бен Годжес не считает, что прекращение огня вообще недостижимо, но для этого, по его словам, на Россию должно быть давление, чтобы она его придерживалась.

«Я не вижу этого со стороны США», — повторил он.

Напомним, спецпосланник президента США по делам Украины Кит Келлог ранее заявил, что война в Украине находится на пороге прекращения огня, но обе стороны должны пойти на уступки.