Пока Российская Федерация не совсем заинтересована в куме Путина: Данилов о Медведчуке

Секретарь СНБО подчеркнул, что самое важное сейчас – тщательно допросить Виктора Медведчука.
Пока Российская Федерация не совсем заинтересована в куме президента Путина и не проявляет гуманности по отношению к Виктору Медведчуку.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук.
"Виктор Владимирович – очень умный человек, он очень много помнит, он очень много рассказывает, как происходило, что случалось, с кем происходило, почему происходило. И когда предлагали сразу его поменять, я говорил: сначала допросить, на втором месте – допросы, на третьем месте — допросы. Как только он закончит все рассказывать, вспомнит всю свою жизнь, начиная от первой "вербовки", которая была на территории Российской Федерации, дальше можно уже через закон как-то там с ним решать", — отметил Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что от РФ предложений по обмену не поступало.
"Пока Российская Федерация не совсем заинтересована, не проявляет гуманности по отношению к куму президента. Насколько мне известно, процессов обмена пока ни одного не происходило", — отметил он.
То, что рассказывает Медведчук, по убеждению Данилова, должно быть в уголовных производствах в отношении тех, кто был его сообщниками, с кем он работал, с кем он здесь делал общее черное дело не в пользу Украины.
Напомним, СБУ задержала Медведчука 12 апреля. ФСБ РФ пыталась вывезти беглого нардепа сначала в Приднестровье, а позже – в Москву. СБУ задержала на выезде из Киевской области.
Позже Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму, российскому диктатору Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя.
Затем Марченко устроила пресс-конференцию в Москве: что рассказала жена задержанного Медведчука.
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