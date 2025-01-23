"Пока толстый похудеет, худой умрет": NYT о количестве потерь Украины и РФ

Россия на войне потеряла погибшими и тяжело ранеными примерно вдвое больше людей, чем Украина. Но тенденции все равно в пользу Кремля.

Об этом идет речь в материале New York Times.

Издание отмечает, что определять масштабы потерь сложно: информация является государственной тайной обеих стран. Зато подсчеты погибших украинских военных осуществляют группы за рубежом с пристрастными или непрозрачными мотивациями.

"Россия все еще побеждает. Гораздо большее количество населения и более эффективная вербовка позволили ей эффективнее компенсировать потери и постепенно продвигаться вперед", – сказал Франц-Штефан Гади, австрийский военный аналитик.

"Пока толстяк похудеет, худой человек умирает", – процитировал Гади известную пословицу.

Самая полная общедоступная информация о погибших в Украине поступает с двух непрозрачных веб-сайтов, отслеживающих некрологи, награждение посмертными медалями, объявления о похоронах и другую информацию, связанную со смертью, опубликованную в Интернете. Эти два сайта, название которых мы не указываем, показали подобные результаты: каждый отдельно насчитал около 62 000 украинских военных, погибших после полномасштабного вторжения.

Для сравнения: российские исследователи и журналисты использовали подобные методы, чтобы подсчитать, что Россия потерпела более 150 000 смертей на поле битвы до конца ноября.

По информации издания, украинские власти обвинили эти два сайта в распространении ложной информации.

Военный корреспондент Юрий Бутусов ранее утверждал, что 105 000 солдат были "безвозвратно потеряны, в том числе 70 000 убитыми и 35 000 пропавшими без вести. Это гораздо больше, чем 43 тысячи военных, о которых, по словам президента Владимира Зеленского, было известно 8 декабря.

Бутусов добавил, что в его цифру не входят подразделения вне командования ВСУ, например, Нацгвардия.

Американские чиновники заявили NYT, что Киев скрывает информацию о потерях даже от ближайших союзников.

Редкие оценки украинских потерь, предоставленные западными официальными лицами на условиях анонимности, значительно превышают официальные цифры Киева. В 2023 году представители США сообщили The Times, что к августу того же года погибли 70 000 украинских военных. Однако с тех пор произошло много кровавых сражений.

Большое количество пропавших без вести

К тому же в Украине есть большое количество солдат, объявленных пропавшими без вести. По данным МВД Украины, в декабре пропавшими без вести считались около 59 тыс. человек. украинцев, большинство из них – военные.

Военный аналитик, знакомый с западными оценками, сказал корреспондентам, что подавляющее большинство пропавших без вести украинских военных считаются мертвыми. Речь идет о тех бойцах, тела которых в силу разных причин не удалось эвакуировать с поля боя и они остались на оккупированной территории.

"Это создало законное чистилище для семей, чьи близкие не были возвращены с поля боя, сохраняя искусственно заниженное количество потерь", – пишет NYT.

Работница украинского кафе Алена Бондарь рассказала, что не получала никакой информации о своем брате-военном, поскольку он пропал без вести на поле боя на юге Украины в 2023 году.

"Было бы лучше сказать правду, в том числе и ради моего брата", – сказала она.

Что это значит

Объединяя эти оценки с их оговорками и недостатками, аналитики издания пришли к выводу, что Россия теряет чуть меньше двух солдат погибшими на каждого украинского бойца, постигшего такую же участь.

"Такое соотношение не позволило Украине преодолеть преимущества России в населении и вербовке. При нынешних тенденциях Украина теряет большую часть своей меньшей армии", — утверждают в издании.

По информации NYT, в настоящее время более 400 000 россиян противостоят около 250 000 украинцев на линии фронта. Кроме того, Северная Корея направила около 11 000 солдат в помощь силам Москвы в Курской области.

"Разрыв в вербовке окончательно формирует поле боя. Россия теряет больше мужчин. Но каждая украинская жертва приближает Кремль к победе", – заключает New York Times.

Ранее ТСН.ua проанализировал, как ВСУ не стать маленьким двойником советской армии.

Напомним, что сегодня Дональд Трамп заявил, что на войне Россия потеряла 800 тысяч солдат. Украина – 600-700 тысяч.

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