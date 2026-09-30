Пока украинцы в укрытиях, страна теряет десятки миллионов: сколько стоит час тревоги — The Guardian

Киевляне прячутся в метро во время обстрелов

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Воздушные тревоги из-за угрозы ракетных ударов стоят украинской экономике около 45 млн долларов за каждый час простоя бизнеса.

Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко, пишет The Guardian.

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По его словам, Россия все активнее атакует объекты, на которых держится украинская экономика: промышленные предприятия, склады, логистические центры и дата-центры.

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«Если люди находятся в укрытии, бизнес останавливается», — пояснил министр.

Проблема особенно ощутима во время длительных атак, когда воздушные тревоги могут длиться много часов подряд. Работники вынуждены покидать рабочие места, а предприятия приостанавливать работу.

Кравченко также признал, что Украина не полностью предусмотрела, как быстро Россия развернет производство и применение новых реактивных беспилотников.

Чтобы уменьшить экономические потери, правительство ввело двухуровневую систему оповещения. «Красный» уровень означает ракетную угрозу и необходимость перейти в укрытие. «Желтый» применяют при угрозе беспилотников — при таких условиях многие предприятия могут продолжать работу.

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По словам министра, во время «желтого» уровня работает более половины бизнесов.

Однако полной безопасности такой режим не гарантирует. Во время одного из таких сигналов российский реактивный дрон атаковал Национальную академию наук в центре Киева. В результате удара погибли два человека, тогда как работники еще оставались внутри здания.

Удары уже стоили Украине миллиарды

По оценке Кравченко, только в этом году российские атаки нанесли около 10 млрд долларов ущерба основным фондам Украины.

Под ударами оказывались металлургические предприятия, склады, логистическая инфраструктура и центры обработки данных. Дополнительным ударом по экономике стала ситуация с черноморскими портами, по которым ранее проходила значительная часть украинского экспорта.

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Министр считает, что в этом году Украина лучше подготовилась к зиме, однако ожидает дальнейшего давления на энергетику, инфраструктуру и бизнес.

Правительство также обсуждает возможность разрешить большему количеству частных компаний покупать украинские системы ПВО. В то же время, Кравченко признает, что предприятия не смогут полностью самостоятельно защититься от российских ракет и дронов.

Российские удары дополнительно усугубляют ситуацию с государственными финансами. Президент Владимир Зеленский ранее оценивал дефицит бюджета до конца года примерно в 27 млрд долларов.

По словам Кравченко, правительству удалось сократить эту сумму до 20 млрд долларов благодаря уменьшению расходов и поиску дополнительных внутренних резервов.

Теперь Киев рассчитывает на дополнительную поддержку ЕС, Японии, Канады и Великобритании, в частности, на возможность быстрее получить часть кредитов, запланированных на следующий год.

Россия может усилить давление на Киев до зимы

Россия может еще до начала зимы усилить кампанию против Киева, совмещая ракетные и дроновые атаки с диверсиями и информационными операциями. По данным издания, целью может быть создание максимально сложных условий жизни в столице и усиление общественной напряженности.

Украинская разведка, по информации источника, ранее предупреждала о подготовке сразу трех направлений — бомбардировок, диверсий и политической дестабилизации. Двое украинских высокопоставленных чиновников заявили, что под ударом могут оказаться не только военные объекты, но и инфраструктура, от которой зависит повседневная жизнь.

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий заявил, что Путин изменил стратегию войны и сделал главную ставку на разрушение украинского тыла баллистикой и дронами, а также на приход к власти пророссийских сил в Европе.

В то же время бывший глава RUSI Майкл Кларк предупреждал, что Москва может готовиться к новому этапу эскалации в течение ближайших шести месяцев, пытаясь достичь своих целей в войне любой ценой.

В 2026 году российские удары по столице уже стали одними из самых кровавых за время войны. С мая по август в результате массированных атак в Киеве погибли более 120 человек, а отдельные удары уносили десятки жизней за одну ночь.

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