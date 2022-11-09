Пока в НАТО обсуждают, оказывать ли Украине дополнительную поддержку, мы защищаем их границы – Данилов

Он подчеркнул, что Украине нужны все типы оружия, чтобы противостоять агрессору.

Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил западным партнерам, что пока кто-то из членов НАТО обсуждает, нужно ли оказывать Украине дополнительную помощь, она защищает восточную границу Альянса ценой огромных военных и гражданских потерь.

Об этом он заявил в интервью The Globe and Mail.

"Если кто-то в какой-то столице размышляет, стоит ли нам получать дополнительную военную поддержку или нет, я хотел бы подчеркнуть, что именно в этот момент современные фашисты Путина убивают наших граждан. Военных, гражданских и, что самое ужасное, убивают наших детей. Не все в мире воспринимают это достаточно серьезно", – сказал он.

Данилов отказался назвать конкретные страны, поддержка которых, по его мнению, колеблется, и не назвал конкретного оружия, которого не хватает ВСУ.

"Нам нужны все типы оружия", – подчеркнул секретарь СНБО.

Помощь Украине

Во вторник, 1 ноября, Еврокомиссия приняла решение выделить Украине 25,5 млн. евро в поддержку энергосистемы, а также предоставить энергооборудование.

В тот же день правительство США выделило 55 млн. долларов на ремонт и поддержание работы инфраструктуры теплоснабжения в Украине, а также дополнительную помощь для разминирования освобожденных территорий.

Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов. В него войдут: ПВО Hawk, отремонтированные чешские танки Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров, 1100 беспилотников Phoenix Ghost.